Ratifican suspensión

Cleveland.- El objetivo de Myles Garrett era ser el mejor jugador defensivo de la NFL esta temporada. No la concluirá.

La suspensión indefinida a Garrett por golpear al mariscal de los Acereros de Pittsburgh Mason Rudolph en la cabeza con un casco fue ratificada ayer por un exjugador encargado de atender su apelación, quien decidió que el severo castigo al estelar defensive end de los Cafés de Cleveland es justo.

Garrett, uno de los jugadores más eficaces de la Liga para presionar al mariscal, no podrá participar en los últimos seis partidos de la campaña regular ni en los playoffs –en caso de que Cleveland se clasifique–, tras quitarle el casco a Rudolph y utilizarlo para propinarle un golpe en la cabeza durante los últimos segundos del encuentro de la semana pasada, que los Cafés ganaron 21-7 a Pittsburgh, su rival de la División Norte de la Conferencia Americana.

El miércoles Garrett acudió a su audiencia de apelación en Nueva York y presentó su caso ante el exjugador James Thrash, con el objetivo de que se le redujera la sanción, que perjudicará las aspiraciones de Cleveland y manchará la carrera en ascenso del jugador de 24 años.

Thrash no encontró evidencias convincentes para reducir el castigo de Garrett, que en consecuencia quedará fuera del terreno por lo menos hasta 2020.

Como parte de su suspensión sin precedentes por utilizar su casco “como un arma”, Garrett deberá también reunirse con el personal de la oficina del comisionado Roger Goodell antes de que pueda regresar. Asimismo, se le multó con 45 mil 623 dólares.

Otro exjugador encargado de atender apelaciones, Derrick Brooks, redujo la suspensión del centro de los Acereros Maurkice Pouncey, de tres partidos a dos, por golpear y patear a Garrett después de la inesperada agresión a Rudolph, quien esta semana reconoció que “debió hacer un mejor trabajo por mantener la compostura en esta situación”.

Brooks, exapoyador miembro del Salón de la Fama, ratificó en cambio la multa de 35 mil 96 dólares a Pouncey, quien se perderá el encuentro de revancha de los Acereros ante los Cafés el 1 de diciembre en el Heinz Field, donde, suelen intensificarse las emociones para cada duelo entre Cleveland y Pittsburgh.



Niega Rudolph haber proferido insulto racista

Pittsburgh, Pennsylvania.- La trifulca que protagonizaron dentro del campo el mariscal de los Acereros de Pittsburgh Mason Rudolph y el defensive end de los Cafés de Cleveland Myles Garrett se ha tornado en una guerra de declaraciones.

Rudolph negó un reporte anónimo, según el cual profirió un insulto racista antes de la riña de la semana pasada.

Citando fuentes anónimas, ESPN reportó que Garrett dijo a la NFL durante su audiencia para apelar su suspensión indefinida, que Rudolph lo insultó con términos racistas justo antes de la confrontación entre ambos. En medio de la gresca, Garrett le quitó a Rudolph el casco y lo usó para golpearlo en la cabeza.

El portavoz de la NFL Brian McCarthy dijo que la Liga investigó el señalamiento de Garrett y “no encontró evidencia” del insulto. La NFL ratificó ayer la suspensión por tiempo indefinido a Garrett, aunque la acusación añade una nueva y compleja dimensión a una rivalidad de por sí intensa, en la que miembros de ambos conjuntos han salido en defensa de sus compañeros.

“Nunca estuve seguro de qué fue lo que provocó a Myles en primer lugar”, dijo el guard de los Browns Joel Botino. “Obviamente algo lo provocó, como parte de la jugada o no, y creo que esto demuestra que fue provocado, y si fue un insulto racista, si fue otra cosa que dijo, algo se dijo para que esto pasara, siempre hay dos involucrados. La mayoría de las veces las personas no se sorprenden de eso y lo entendemos, pero ya veremos qué pasa”.

El coach de Cleveland Freddie Kitchens dijo que respalda absolutamente a Garrett pero no comentó si el jugador le había comentado sobre el insulto después de que ocurrió la pelea. Sheldon Richardson, integrante de la línea defensiva, comentó que Garrett “no mentiría en algo así” pero añadió que Rudolph “pudo haberle dicho cualquier cosa. No lo sé”.