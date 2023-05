Ratifican a Mejía al frente de Bravos

Cuatro partidos en el timón de los Bravos, con saldo de dos empates y dos derrotas, fueron suficientes para que la directiva del FC Juárez ratificara ayer a Diego Mejía como entrenador del equipo fronterizo de cara al Apertura 2023 de la Liga MX y a la participación que tendrán en la primera edición de la Leagues Cup.

Independientemente de los resultados de esos últimos cuatro partidos del Clausura 2023 en los que Diego tomó el mando, lo que le llenó el ojo a los directivos fue el desempeño que los jugadores mostraron en el campo, que les permitió rescatar el empate, con nueve hombres la mayor parte del juego, ante el Atlas, y sumar un punto en su visita a Toluca en la penúltima fecha.

“Diego es un joven entrenador mexicano que tiene casi tres años en la institución, ha demostrado un gran compromiso y también es importante su formación, él tiene certificación UEFA; también hay que dar oportunidad a los jóvenes”, declaró Alejandra de la Vega, presidenta de la Junta de Dueños de la institución juarense, a través de comunicado difundido por el departamento de prensa del club juarense.

El entrenador mexicano forma parte de la institución desde enero del 2021 y fue auxiliar técnico de Luis Fernando Tena, Luis Alfonso Sosa, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y más recientemente de Hernán Cristante.

De 39 años de edad y oriundo de Querétaro, Mejía dirigió a los Bravos en los últimos cuatro partidos del Clausura 2023 y ayudó a evitar que el FC Juárez tuviera que pagar una multa millonaria por tercer año consecutivo para conservar la máxima categoría en el balompié mexicano.

“Ha ejercido el liderazgo y sí se ven cambios interesantes en el equipo, sobre todo en el tema anímico”, agregó De la Vega.

“La verdad que estoy muy contento, pero sobre todo me deja contento haber dirigido, o sea, estar dirigiendo este grupo de jugadores, hoy demostró que este equipo no está muerto, que este equipo no ha dejado de creer, que este equipo simplemente necesitaba un poco de cariño, un poco de amor, para que ellos pudieran tener amor propio. Lo que vi hoy en la cancha, la verdad como se los dije a los muchachos en el vestidor, les agradecí porque hoy gané mi primer partido en Primera División, así fue”, declaraba Mejía en conferencia de prensa tras el empate con los Zorros del Atlas.

Mejía colgó los botines como futbolista a mediados de 2017 y de inmediato empezó la preparación para convertirse en entrenador de Primera División, para lo cual decidió mudarse a Europa y fue en Barcelona donde se certificó como entrenador UEFA. Después estuvo con el Manchester City como cazador de talentos.

A partir de mañana, Mejía dará inicio a las pretemporada con los Bravos de cara a los dos torneos en los que habrán de participar: el Apertura 2023 y la Leagues Cup organizada por la Liga MX y la MLS.

Conózcalo

Nombre: Diego Andrei Mejía Campo

Fecha de nac.: 12 de octubre de 1983

Lugar de nac.: Querétaro, Qro.

Edad: 39 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 78 kg

Números como entrenador de Bravos en el Clausura 2023

Juegos dirigidos 4

Ganados 0

Empatados 2

Perdidos 2

Jornada 14

Bravos 1, Atlas 1

Jornada 15

San Luis 2, Bravos 0

Jornada 16

Toluca 1, Bravos 1

Jornada 17

Bravos 0, América 1