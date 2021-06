Raspón a Superliga con datos de Liga MX

Especial

Ciudad de México— Un raspón a los clubes de la Superliga europea con datos de la Liga MX.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aprovechó el informe presentado por su homólogo del futbol mexicano, Mikel Arriola, para hablar de la "poca creatividad" y lo "poco que estudian" directivos como Florentino Pérez y Andrea Agnelli, del Real Madrid y la Juventus, al hablar de la extinción del futbol.

"A veces algunos de los que están dentro de la industria del futbol tendrían que oír estos datos. Me he estado desayunando muchos días con lo que dice el presidente del Real Madrid o Agnelli de la Superliga diciendo que esto era una catástrofe, que ya la gente joven no seguía el futbol, que la solución era cambiar los formatos.

"Una cosa increíble: me duele la cabeza y hay que cambiar los formatos, eso demuestra la poca creatividad y lo poco que estudian porque Mikel da unos datos que demuestran que no es que haya interés, hay más interés que antes en el futbol, ¿y por qué hay más interés?, porque hay más ventanas para acceder al futbol", dijo Tebas en el marco del Summit Liga MX 2021, una reunión entre líderes globales de la industria.

La reacción del dirigente de la competencia española se produjo luego de que Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, informara que en los últimos cinco años (2015-20) se duplicó el número de aplicaciones móviles de futbol. El seguimiento en internet pasó del 27 por ciento al 42 por ciento.

"La tele ha perdido 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años. No es un tema de pérdida neta, se va compensando, el medio sí pierde, no necesariamente el futbol que está cambiando de ventanas, pero consultar información de futbol por internet en cinco años pasó del 7 al 37 por ciento, la gente que usa aplicaciones móviles de futbol pasó del 1 al 23, y tienes un dato relevante que el uso de redes sociales para checar futbol pasa del 23 al 43, y como dato colofón, el número de personas que ven futbol en dos pantallas pasó del 50 por ciento en 2015 al 82 por ciento en 2020.

"No significa que haya pérdida, sino incremento en ventanas para ver el futbol. Los medios tradicionales se han contraído, sobre todo la tele, pero hemos encontrado otras ventanas que han crecido en dos dígitos permanentemente y no van a dejar de crecer", dijo Arriola.

Tebas escuchaba con atención la exposición de su homólogo, para así arremeter contra la polémica Superliga, proyecto del que se niegan a renunciar en el Real Madrid, Barcelona y la Juventus.

"Hay muchos gurús en la industria que son malinformadores. Nuestra industria está sometida a cambios desde hace muchos años. Hemos pasado de la radio hace 50 años a la televisión en blanco y negro y luego a color, y luego al cable, a la IP, de la IP a internet, estamos en las ventanas de una OTT, lo que pasa es que si aquel momento no está a la vanguardia y no suponía un perjuicio para tu competición lo recuperabas, ahora no, ahora tienes que estar muy atento a los cambios, a todo lo que ha dicho Mikel hay que estar ahí.

"La pregunta es si las organizaciones nos preparamos para monetizar correctamente eso que tenemos en el ámbito digital. Eso es lo que los clubes deben entender, que ese salto que hay que da a esa monetización del ámbito digital, si no lo hace la competición todo junto es muy difícil que los clubes individualmente lo puedan conseguir", mencionó Tebas.

Destacan plan para encarar la pandemia

Javier Tebas destacó el impacto emocional que ha dejado la pandemia en los aficionados que se ausentaron de los estadio, así como el económico. Dijo que perdieron alrededor de mil millones de euros netos en España. Destacó las distintas problemáticas que iban desde la incertidumbre por el regreso del futbol hasta cuestiones de logística como la falta de hoteles que fungieran como burbujas en las plantillas. Hasta ahora han hecho 125 mil PCR y más de 280 mil pruebas de antígenos.

En México se perdieron cerca del 35 por ciento de los patrocinios por el paro de la Liga MX.

Dijo que en se analiza aún a quién le donarán los recursos obtenidos por el protocolo de disciplina, con el cual multaron con 100 mil pesos a cada miembro de la industria que violara dicha disposición, como fueron los casos de Alan Mozo, Diego Valdés y hasta Javier Aguirre. Se resolvió que solo se reprogramarían partidos si los clubes tenían al menos 9 contagiados de Covid-19.

Al día de hoy, la Liga MX reporta que casi medio millón de personas han acudido a los estadios, desde la reapertura.