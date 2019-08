Rascón emprende nueva aventura

El camino de la fronteriza Angélica ‘Mo Cuishle’ Rascón toma una nueva dirección pero la meta es la misma, conquistar un título mundial.

Invicta en 10 combates, la pugilista ahora buscará fortuna en tierras cachanillas (Mexicali, Baja California) donde enfrentará el viernes 6 de septiembre a la local Viridiana ‘La Tostitos’ Mendiola.

Rascón Estrada firmará con la empresa ‘Strik King Promotion’ de Mexicali, por lo que buscará dar una buen impresión.

La rival de Rascón no cuenta con un récord que ponga a temblar a sus rivales, pero al enterarse que es de guardia cambiada prende las alertas.

“Mi récord debo de cuidarlo ya que voy invicta y no por ver los números de mi rival me voy a confiar, al contrario, es una boxeadora peligrosa que ha enfrentado a peleadoras muy fuertes y es guardia zurda”, señaló la ‘Sexy Mo’.

“Ya tuve un corte con una zurda y me las vi muy difícil, sacamos adelante esa pelea con Jasmine Clarkson, pero me dieron 10 puntadas en esa ocasión", recordó.

"Son guardias encontradas, el pie de ella va delante del mío y hay más posibilidades que tropecemos y de un cabezazo como lo fue en la pelea con Clarkson”, añadió.

La boxeadora entrenada por el experimentado Felipe de la Torre al darse cuenta que ‘La Tostitos’ era zurda, trabajó con sparring de guardia cambiada en busca de llegar al combate con una mejor preparación.

“Voy muy motivada porque es la primera vez que saldré de mi casa Juárez-El Paso y mi triunfo se lo dedico a todos los que me apoyan”, apuntó.