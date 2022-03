Raquetbolista Alex Landa y la Selección de EU buscan apoyo

El raquetbolista juarense Alex Landa, junto a la selección de raquetbol de los Estados Unidos, solicitan apoyo económico de la comunidad a través de la plataforma GoFundMe para poder asistir a los Juegos Panamericanos de Bolivia el próximo mes, según publicó el sitio web de la estación de radio paseña 600 AM.

El campeón mundial defensor de raquetbol, oriundo de la ciudad de Chihuahua, vive en El Paso y actualmente está clasificado como el jugador número 4 del mundo según el IRT (International Racquetball Tour).

El raquetbol es un deporte que recibe muy poca o ninguna cobertura en los Estados Unidos, por lo mismo Landa tiene que entrenar en las instalaciones de la YMCA de El Paso, que son las únicas con canchas cubiertas.

De 33 años de edad, Landa también es parte del equipo estadounidense que en abril busca competir en los Panamericanos de Bolivia.

Este evento es una cuestión personal para Landa porque en 2018 México lo dejó fuera de su selección nacional para los Juegos Panamericanos a pesar de que era el jugador mejor clasificado del país. En ese momento, Landa, quien creció tanto en Juárez como en El Paso, reunció a la selección mexicana y optó por empezar a defender al equipo de las barras y las estrellas.

En noviembre pasado, capturó el título del campeonato mundial de individuales para los Estados Unidos, con quien busca ahora una nueva oportunidad en el mismo evento en el que lo dejaron fuera de la lista de México hace cuatro años.

Debido a la escasez de fondos, Estados Unidos no enviará a su equipo nacional de ráquetbol a Bolivia. Por eso, los seleccionados crearon una página Go Fund Me (Help Team USA Racquetball get to PARC) para ayudar a recaudar el dinero necesario para que Landa y sus compañeros de equipo viajen a Bolivia.

Los XXXIII Juegos Panamericanos de la PARC (Confederación Panamericana de Raquetbol) se llevarán a cabo del 9 al 16 de abril en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La selección norteamericana de raquetbol no recibe fondos del gobierno para sus programas olímpicos y, en cambio, obtiene sus ingresos de los derechos de transmisión televisiva, patrocinios y filantropía en forma de importantes obsequios. Es por eso que este equipo necesita recaudar fondos por su cuenta y tiene menos de un mes para alcanzar su meta de 22 mil dólares para cubrir todos los gastos del equipo.