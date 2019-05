Raptors, por la puntilla

Toronto— No hay manera de escapar a la realidad de lo que está en juego cuando los Raptors de Toronto reciban a los Bucks de Milwaukee en el sexto partido de la final de la Conferencia del Este hoy por la noche.

Los Raptors han ganado tres partidos al hilo, colocándolos en el umbral del primer sembrado en la final de la NBA en la historia del equipo.

Los Bucks, quienes terminaron como el equipo con el mejor récord de la NBA en la temporada regular y quienes mantuvieron una ventaja de 2-0 en la serie, ya no tienen más margen de error después de su primera racha perdedora de tres partidos de toda la temporada.

Estos dos equipos pasaron meses intentando mantenerse equilibrados, tratando todo como si fuera simplemente otro partido. Pero eso se torna cada vez más difícil.

“Es un partido de eliminatoria”, dijo el entrenador de los Bucks Mike Budenholzer ayer. “Esos son los hechos”.

El entrenador de los Raptors Nick Nurse agregó que, sugiriendo que el resultado de la serie podría tener implicaciones que llegarían a alterar el orden de las cosas dentro de su franquicia.

“Estos son partidos que ahora tienen un mayor significado, ya que un equipo puede estar dirigiéndose en una dirección y el otro en otra, posiblemente”, dijo Nurse.

Sin duda que así son las cosas. Los titulares de Milwaukee Khris Middleton, Brook López y Malcolm Brogdon todos se dirigen hacia la agencia libre, aunque los Bucks podrían igualar las ofertas que se le hagan a Brogdon. Nikola Mirotic también se convertirá en agente libre este verano.

Mientras tanto, los Raptors no tienen a otro agente libre más grande que la estrella Kawhi Leonard, quien puede optar por abandonar al equipo en el último año de su contrato.