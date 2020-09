¡Ráfaga de emociones!

Con el nombre de Club de Basquetbol Juárez la frontera reaparecerá en el mapa del baloncesto en el estado de Chihuahua, luego de tres años de ausencia, y lo hará para ocupar un lugar en la nueva Liga Chihuahuense de Basquetbol, a partir de 2021.

Desde el año 2017 que Juárez no tenía un equipo representativo en una liga estatal, cuando los Indios se despidieron de la temporada de la LBE, tras caer en el quinto juego de las semifinales 110-81 ante los Dorados de Chihuahua.

“Después de algunos años regresamos a esta nueva liga y lo hicimos porque nos convenció el formato que tendrá, ya que habrá un tope salarial, hay que recordar que en la Liga Estatal cuando intervenimos los números se nos dispararon con los costos exagerados de jugadores, prácticamente fue una liga profesional, con un proyecto deportivo que no cuajaba”, comentó el presidente del equipo juarense, el ingeniero Armando Fernández García.

Para el 2018, Indios declinó participar en la LEB, con lo que puso un alto a siete años de participación ininterrumpida de clubes fronterizos en esta justa. En ese lapso, dos conjuntos juarenses intervinieron con diferente mote y directivas distintas.

El camino comenzó en 2011, cuando el entrenador Juan Delhumeau tomó las riendas y junto a un puñado de jóvenes jugadores no pudo llegar a playoffs. Sólo consiguió una victoria como visitante y finalizó en el décimo lugar en la tabla general.

Para el 2012 tocó el turno al entrenador Alejandro López, quien pudo guiar el destino de Indios hasta semifinales, instancia en la que cayó ante Indios de Saucillo.

En la edición 2013 el estratega contemplado fue Alejandro López, pero tras enfermar de cáncer de médula la batuta la tomó Felipe Manjárrez, quien también fungía en ese entonces como presidente del club.

Ese año el conjunto indígena fue eliminado de competencia por alineación indebida, situación por la que Manjárrez fue suspendido tres años.

En ese mismo 2013 hizo su aparición el equipo Revolucionarios de Juárez, que intervino en la Liga Regional de Basquetbol (Lireba).

Llegó la edición 2014 del campeonato estatal y con una nueva directiva, la escuadra teporaca decidió ir con Jesús Aragón como entrenador, pero finalmente no pudo; Alejandro López intentó tomar las riendas, pero su enfermedad no se lo permitió; fue Helman Torres quien quedó al frente.

Para el 2015 se presentó la división de la directiva juarense. Indios se retiró de la justa y apareció Tarahumaras. Ray Rodríguez fue elegido como el estratega. En ese mismo año hizo su aparición el club Indios, pero en la Liga Premier de Basquetbol.

En 2016, Tarahumaras se mantuvo como el club que representaba a Ciudad Juárez en el estatal. Peter Morales comenzó la ruta, pero cinco jornadas después apareció en el banquillo Jaime Siqueiros.

Para la edición 2017 regresó a la competencia la directiva de Indios y se hizo a un lado la de Tarahumaras.

Jesús Aragón fue el entrenador que guio los destinos de la escuadra, luego de terminar como subcampeón de la Liga Premier. Indios cayó en semifinales ante Dorados de Chihuahua.

Por lo pronto el nuevo equipo fronterizo no tiene mote. “No me desagrada quedarme así solamente con el nombre, buscaremos un mote y un logo, pero no precisamente de una mascota, estamos pensando en utilizar cosas integrales con las que Juárez se identifica, como nuestros edificios, monumentos, cosas de ese tipo”, aseguró el ingeniero Fernández.

En lo que respecta al estratega que tomará las riendas del club juarense, Fernández no adelantó nombres, pero comentó que ya tuvo pláticas con un entrenador de Ciudad Juárez que dirigió a los Indios de la UACJ y fue jugador de UTEP.

Los partidos de local de este club tendrán como sede el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos, ya que se tiene el apoyo apalabrado del director del Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ibarra.

Equipos juarenses en Liga Estatal

Indios 2011-2014; 2017

Tarahumaras 2015-2016

Club de Basquetbol Juárez 2021-¿?

Clubes confirmados en la Liga Chihuahuense de Basquetbol…

Pioneros de Delicias

Pelícanos de Meoqui

Vaqueros de Saucillo

Capitalinos de Chihuahua

Faraones de Nuevo Casas Grandes

Osos de Gómez Farías

Murciélagos de Santa Eulalia

Lobos de Gómez Farías

Conquistadores de Santa Bárbara

Club de Basquetbol Juárez