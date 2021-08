Racquetbolista chihuahuense figura en top ten mundial

Nancy Enríquez vive el Racquetbol al máximo con toda la pasión y total entrega a tal grado que ya figura dentro del top ten mundial.

“Me siento muy contenta por seguir en las canchas que son mi gran pasión y lo que más me gusta hacer por lo que sigo preparándome, y creo que todavía no he dado lo que yo traigo, ha sido todavía todo un reto el poder seguir ajustando entre el entrenamiento, la mente y todo para seguir adelante pero yo estoy con el objetivos corto plazo de estar entre las primeras tres jugadoras del ranking de la LPRT”.

Ayer la chihuahuense de 34 años abrió con triunfo su participación en el “World Singles Open Championships” que tiene lugar en Highlands Ranch, Colorado, Estados Unidos, al vencer en su debut a la juarense Lucía González en par de sets por parciales finales de 15-4 y 15-12 y su siguiente rival ya en tercera ronda será la siempre complicada potosina Jessica Parrilla.

Sin lugar a dudas, Nancy en los últimos años se ha convertido en una de las máximas referentes del Racquetbol femenil en México, motivada principalmente por su capacidad y experiencia que le permite seguir codeándose con las mejores jugadoras del mundo.

Nancy quien inició en éste deporte a los 11 años de edad y a los 14 ya compaginaba su paso juvenil con la selección nacional mayor, aseguró que le ha servido de gran forma la preparación física desde su regreso a las canchas en el 2017 y tras cinco años de ausencia, la dosificación que ha tenido en los entrenamientos gracias a su esposo Rubén “El Pelón” Chávez.

“En las competencias en Estados Unidos se han asombrado y preguntado por mi trabajo de pies y cómo me muevo dentro de la duela, resistencia, entre otras cosas que en definitiva me han mejorado y se ha visto reflejado en los resultados”.

Nancy quien junto a otra experimentada jugadora como lo es Susana Acosta, las hermanas juarenses Lucía y Ximena González así como la juvenil capitalina Daniela Rico son las chihuahuenses que actualmente representan a México a nivel internacional en ese circuito estadounidense.

Nancy Enríquez Azoulay