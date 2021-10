Racquetbolista Alex Landa no olvida sus raíces

Aun cuando vive su gran momento como seleccionado nacional de los Estados Unidos, el racquetbolista chihuahuense Alex Landa asegura que le gustaría despedirse representando a México en un campeonato mundial.

El jugador rankeado dos del tour profesional de la IRT está en la ciudad de Chihuahua para asistir al cumpleaños de su hija y de paso visitar a familiares y amigos, así como para continuar su preparación en el club Britania antes de su participación la próxima semana en el US Open, a celebrarse en Minneapolis, Minnesota.

“Me servirá mucho estar aquí para salir de la rutina de El Paso y Ciudad Juárez, feliz de que me invitaran, entre ellos, Javier Moreno, y seguir preparándome con extraordinarios jugadores, ya que viene una cita muy importante, como lo es el US Open”, dijo Landa.

Dejó en claro que en este regreso a la actividad se ha sentido bien, aunque no le han salido los resultados que esperaba últimamente, pero confía en recuperar pronto su nivel de juego y regresar a los primeros planos internacionalmente.

“Es parte del deporte, no quitamos el dedo del renglón, no he dejado de entrenar y sigo con muchas ganas de competir con todo y la presión misma que esto genera”.

Reconoció que tras año y medio sin actividad el ritmo de juego afectó en general al deporte, pero lo importante es que ya inició el proceso de preparación y espera que regresen los buenos resultados.

Del próximo mundial en puerta, programado para finales de año, dijo estar listo y más motivado que nunca.

“Sí, jugaré mi primer mundial con la camiseta de los Estados Unidos, será algo muy especial y con sentimientos encontrados, y confío que haya sido la mejor decisión para el futuro y el presente”.

Y agregó Landa que “siempre sin que se me olviden mis raíces, yo soy de aquí de Chihuahua, y agradezco a toda la gente que le apoya y entendió mi situación”.

Ya para culminar y entrar de lleno a su entrenamiento y convivir con los seleccionados chihuahuenses del club Britania que se alistan para el próximo nacional Infantil y Juvenil, Alex confesó que “de hecho sí es algo que me he planteado, que me queda aún algo de carrera, pero al final de mi carrera se me dé la oportunidad de regresar, ya dejando todo atrás, y vestir mi playera nacional de México”.

Cabe recordar que Alex Landa siendo campeón nacional fue cortado inexplicablemente por la Federación Mexicana para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por lo que buscó y consiguió en Estados Unidos la oportunidad de ser mundialista.

El dato…

Alex Landa abrió el año 2021 en el segundo lugar del ranking de la IRT, sólo detrás del mejor jugador del mundo en los últimos cuatro años, el canadiense Kane Waselenchuk

De cerca:

Nombre: Alejandro Landa

Edad: 33 años

Fecha de Nac.: 20 de marzo de 1988

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Disciplina: Racquetbol

Modalidad: Singles y Dobles