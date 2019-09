Quiero ser la mejor del mundo: ‘Bonita’

Tomás ‘Gusano’ Rojas aseguró conocer la deficiencias y limitaciones de Miguel ‘Mickey’ Román que tiene sobre el cuadrilátero; el púgil juarense respondió que saldrá por él desde el campanazo inicial en la pelea principal de la función que se llevará a cabo mañana sábado 7 de septiembre, en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

Román expondrá el fajín Fecarbox Silver del Consejo Mundial de Boxeo ante el doble campeón mundial originario de Veracruz.

“Yo estuve presente en la pelea que ‘Mickey’ tuvo contra ‘Pantera’ Saguilán y la verdad es que no sabe retroceder, como tampoco sacar pasos laterales, voy a explotar esas limitaciones”, comentó en rueda de prensa Rojas.

El boxeador juarense no hizo mutis ante las palabras del veracruzano y sentenció: “Me he enfrentado a peleadores que corren, espero que tú no lo hagas, porque desde el primer round voy a ir por ti”.

Luego de dos meses de campamento en Guadalajara, Román se dijo feliz de volver a casa.

“Yo pedí un pelea dura y me trajeron a un peleador muy fuerte, y pues bienvenido, aunque te advierto que si vienes a correr te voy a corretear desde el primer round si tú boxeas bonito pues es tu estilo, pero mi estilo es atacar”, añadió el peleador juarense.

Rojas Gómez, que se preparó en el Puerto de Veracruz bajo la supervisión de su hermano y entrenador Fortino Rojas, y presumió la habilidad de la que echará mano este fin de semana para arrebatarle al de Ciudad Juárez su sitio en las clasificaciones mundialistas.

“Es una pelea dura y complicada por el estilo ofensivo de ‘Mickey’, pero a veces se descuida con tal de dar golpes”, señaló Rojas. En el combate semifinal Diana ‘La Bonita’ Fernández también arriesga su campeonato, el Latino supermosca WBC frente a la regiomontana Debani ‘La Exquisita’ Balderas.

“Quiero pedir una nueva oportunidad y voy a hacer lo que sea necesario, esto no se acaba, quiero ser la mejor del mundo y si quiero ser la campeona no puedo perder el sábado”, expresó Diana.

Debani, segura de la preparación realizada en la altura del Estado de México, afirmó: “La gente de Juárez me recibió con mucho cariño, vengo con todo y estoy segura de mi trabajo; vamos a dar mucho de qué hablar”.

Para este día todos los participantes de la cartelera tienen una cita con la báscula en el pesaje oficial, que tendrá lugar en la Plaza de Armas, en punto de la una de la tarde.