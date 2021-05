‘Quiero continuar’

Marco Tapia / El Diario

Es una decisión que no está en sus manos, pero Alfonso Sosa acepta que le gustaría continuar con el proyecto de los Bravos, poder armar un equipo con las características que le gustan y que sea competitivo e importante, aunque hasta antes del último partido del Clausura 2021 de la Liga MX no se había sentado a hablar con la directiva del FC Juárez acerca de su continuidad como director técnico.

Sosa llegó a mediados de marzo en sustitución de Luis Fernando Tena y a partir de la jornada 12 tuvo la oportunidad de dirigir a los Bravos durante siete partidos, incluido uno que estaba pendiente de la fecha cinco, y terminó con saldo de dos victorias y cinco derrotas.

“Sí, sí, por supuesto me gustaría continuar acá, yo creo que armando un equipo competitivo como me gusta hacerlo, con las características que me gustan; yo creo que se puede hacer un equipo importante, sobre todo eso, competitivo; entonces, bueno, eso ya no está en mis manos. Seguramente la directiva, la dirigencia, analizará ese aspecto y tomará la decisión, pero yo simplemente tengo que esperar, pero por supuesto que me gustaría continuar acá”, declaró el estratega tapatío el viernes por la noche después del triunfo sobre Toluca.

Sosa agregó que no ha hablado con la directiva sobre su continuidad, pues estaban más concentrados en los siete partidos que tenían que enfrentar desde su llegada.

“Hay que sentarnos a platicar con calma para saber exactamente qué es lo que viene. A final de cuentas la directiva es la que tomará la última decisión”.

Para el técnico lo más importante es que la directiva esté cien por ciento convencida de que el trabajo que ofrece junto a su cuerpo técnico es el correcto para lo que ellos pretenden como institución.

“Entonces básicamente es eso, si están cien por ciento convencidos por supuesto se platicará y se llegará a los mejores términos, y si no, pues no hay ningún problema, pero ahora con la cabeza fría hay que esperar para ver cuál es la decisión que se va a tomar”.