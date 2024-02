Quieren en Cruz Azul hacer historia en el Clausura 2024

Ciudad de México.- Cruz Azul suma cuatro victorias consecutivas, está entre los cuatro primeros lugares del torneo, y estos pequeños logros hacen que Erik Lira ponga metas muy altas para el equipo porque quiere que sea el mejor del país y un conjunto que marque historia.

"Queremos dejar un legado, que la gente se identifique con nosotros, queremos marcar historia, ser el mejor equipo del país, estamos trabajando para eso", dijo en conferencia de prensa.

El volante comentó que el técnico Martín Anselmi es un hombre exigente que tiene al equipo con una gran competencia interna y esto ha retribuido en el rendimiento del plantel.

"Estamos haciendo lo mejor para complicar al entrenador al momento de tomar la decisión y que el fin de semana vaya adentro el que esté mejor", explicó.

Lira mencionó que no se siente en su mejor momento porque es un hombre que no se pone un techo y cada día lucha por mostrar su mejor versión. No se envanece al saber que es el mediocampista con mayor porcentaje en duelos defensivos ganados en este Clausura 2024.

"No estoy en mi mejor momento porque siempre quiero más, siempre estoy buscando mejorar, trato de ser autocrítico para no conformarme y siempre ser el mejor cada fin de semana y en cada entrenamiento, y mi cabeza está 100 por ciento acá y con el partido del sábado", detalló.

Por el momento no piensa en la Selección Nacional, Lira prefiere concentrarse en mejorar con el equipo celeste.

"Pensar en la Selección y en varias cosas más sí, pero por el momento me enfoco en el club", abundó.

El próximo sábado Cruz Azul recibe a Tigres, equipo que marcha en el tercer lugar de la clasificación, solo un punto arriba de la Máquina celeste.

Willer Ditta, defensa de los cementeros señaló que caminan partido a partido, sin presionarse con los partidos que les esperan.

"Desde que empezamos el torneo vamos partido a partido, hemos ido construyendo nuestra idea de juego y cada vez el equipo se va sintiendo mejor", apuntó.