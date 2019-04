Quieren el primero

Minneapolis.- Para Virginia y Texas Tech, hacer algo que nunca habían hecho requirió de un duro trabajo, dedicación, determinación, y sobre todo visión.

Los Cavaliers y los Red Raiders se enfrentan en el partido por el Campeonato del Torneo de la NCAA esta noche. Ninguno de estos programas ha estado tan cerca del título, siendo un enfrentamiento poco usual de equipos primerizos que llegan al partido final de la temporada de basquetbol colegial. La última vez que los dos equipos finalistas habían estado en un partido por el campeonato fue hace 40 años, cuando Magic Johnson y Michigan State vencieron a Larry Bird e Indiana State.

Entre los Red Raiders y los Cavaliers, está más que garantizado que salga un campeón primerizo. La última vez que un equipo ganó por primera vez un campeonato fue en el 2006, cuando Florida ganó sus primeros títulos consecutivos.

La jerarquía del basquetbol colegial, los equipos de sangre azul en una serie de matices, desde Duke hasta Kentucky, de North Carolina hasta Kansas, son difíciles de vencer. Para llegar aquí fue una travesía que comenzó con el entrenador de Virginia, Tony Bennett, y el entrenador de Texas Tech, Chris Beard, creyendo que podrían lograrlo.

“Es entonces cuando tienes que hacer que la gente crea de verdad en ti, que te brinde su apoyo, que lo crean a las 10 de la mañana, cuando estén de viaje, en el camino rumbo a algún lugar. Creerlo en la mañana, creerlo cuando hablan con sus esposas e hijos”, según dijo Beard ayer en el Estadio U.S. Bank. “Deben creerlo de verdad”.

En menos de una década, Beard pasó de fungir como entrenador en la semiprofesional ABA a la División III, luego a la II, y luego un par de temporadas en Arkansas Little Rock, antes de terminar en Lubbock. La historia en el basquetbol de los Red Raiders es sólida, pero nada espectacular. Texas Tech estaba donde Bobby Knight se había quedado, después de que el volátil entrenador del Salón de la Fama abandonara Indiana. Llevó a Texas Tech al Torneo de la NCAA en cuatro ocasiones en la primera década del siglo XXI. Fue algo bastante bueno, pero Beard esperaba mucho más.



Tome nota



QUÉ: El tercer sembrado Texas Tech contra el primer sembrado Virginia por el Campeonato Nacional del Torneo de la NCAA, en el Estadio U.S. Bank en Minneapolis hoy a las 7 p.m. por el canal 4.1



AL FINAL DE CUENTAS: Texas Tech se enfrenta a Virginia en un partido por el Campeonato Nacional de la NCAA. Virginia consiguió una victoria de 63-62 sobre Auburn en el más reciente partido, mientras que Texas Tech venció a Michigan State 61-51 en su última participación del torneo.



LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS: Jarrett Culver promedia con 18.6 puntos y 6.3 rebotes para dirigir el ataque de los Red Raiders. Matt Mooney es también un primordial contribuyente, manteniendo un promedio de 11.3 puntos por partido. Los Cavaliers han estado siendo dirigidos por Ty Jerome, quien promedia con 13.5 puntos, 4.2 rebotes y 5.4 asistencias.



FACILITANDO LA OFENSIVA: Jerome ha encestado o ha asistido en 54 por ciento de todos los tiros de campo de Virginia por el transcurso de los últimos tres partidos. Jerome es responsable de 20 tiros de campo y 19 asistencias en dichos partidos.



TODO PERFECTO CUANDO: Virginia tiene una marca perfecta de 32-0 cuando su defensa limita a sus oponentes a un porcentaje en tiros de campo de 49.1 o menos. Los Cavaliers están en 2-3 cuando dejan que sus oponentes disparen un poco mejor que eso.



PASES POR PUNTOS: Los Cavaliers recientemente han acumulado grandes cantidades de puntos por medio de las asistencias con mayor frecuencia que los Red Raiders. Virginia ha recurrido a la asistencia en 43 de 72 tiros de campo (59.7 por ciento) en el transcurso de sus tres partidos anteriores, mientras que Texas Tech ha recurrido a la asistencia en 31 de 71 tiros de campo (43.7 por ciento) durante sus últimos tres partidos.



ACASO USTED SABÍA: La defensa de Texas Tech ha permitido tan sólo 58.8 puntos por partido a sus oponentes, siendo la tercera cifra más baja en el país. La ofensiva de Virginia promedió 71.1 puntos en 37 partidos (calificando en el 202vo. lugar entre los equipos de la División I).