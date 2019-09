Quiere ‘Tepa’ superar a Bravo

Guadalajara, Jalisco.- Superar a Omar Bravo, el máximo goleador de las Chivas, es la meta que se planteó el delantero canterano José ‘Tepa’ González, antes de buscar regresar a Europa.

El oriundo de Tepatitlán, Jalisco ha recibido la oportunidad de Tomás Boy para ser considerado en el primer equipo y debutar en la Primera División con el Rebaño.

Antes de volver a las Chivas, estuvo durante una temporada en el Tuledano, de la Segunda División B, de España, donde jugó 713 minutos. En México suma 17 minutos. Aún no se estrena como goleador el delantero de 20 años.

“Tengo una meta que he tenido desde niño que es superar a Omar Bravo en goles. Siento que hasta no cumplir esa meta no me voy a sentir preparado para ir a Europa. Yo pienso consolidarme aquí, quiero ser referente de Chivas y superar a Bravo”, reveló González.

“Sí soy consciente (de lo que implica) y es lo que he soñado desde niño. Yo veía a Omar Bravo, a Oswaldo Sánchez, al ‘Bofo’ Bautista y los veía muy lejos. También veía muy lejos debutar en la Primera División y ahora estoy aquí. No hay fecha que no se cumpla y yo voy a dar mi máximo todo el tiempo para cumplir esa meta, que es mi mayor sueño”.

En la derrota ante el León de 4-3 jugó sus primeros minutos como rojiblanco en la Liga MX y sueña con vestir por mucho tiempo esos colores.

“En metas y sueños es relativo. Sí me gustaría ir a Europa, pero realmente Chivas es el equipo de mis amores, por eso es la mera que yo añoro poder cumplir”.

“Voy a ser paciente para cuando se me dé la oportunidad e ir paso a paso. Si Omar Bravo alguna vez se propuso superar a Chava Reyes, nunca se puso un ultimátum. Que los goles caigan y así poco a poco lo voy a ir superando”, agregó.

En los casos recientes de delanteros surgidos de la cantera del Club Deportivo Guadalajara como José Juan Macías y Jesús Godínez, ahora jugadores del León, el “Tepa” no le teme al desafío de buscar afianzarse en el equipo.