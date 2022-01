Quiere Tabó estar a la altura de Cruz Azul

Ciudad de México— Ilusionado por su fichaje con Cruz Azul, el uruguayo Christian Tabó apunta a estar a la altura del club, de los llamados grandes del futbol mexicano.

"Es como un poco imposible decirle que no a Cruz Azul, más con todo el interés que tenía la gente en mí, no solo a la que hizo el esfuerzo para traerme sino al cuerpo técnico. Estoy muy ilusionado y orgulloso de estar acá, habiéndole dicho que no a otras instituciones, me tendré que poner a la altura de lo que es Cruz Azul.

"Lo primero que le dije a la gente cuando me llamaron es que tenía muy claro a dónde estaba llegando, muy claro de lo que es Cruz Azul, es más o menos lo que pensaba al verlo de fuera. Estoy en un equipo grande, muy feliz y tendré que hacer lo que venía haciendo o incluso mejor para estar a la altura del equipo", dijo el refuerzo en videoconferencia.

Tabó aún no está en plenitud física de cara al debut de La Máquina en el Clausura 2022, este sábado contra Xolos en el Estadio Azteca.

"Es el reto más importante en mi vida, en mi carrera, llego a una institución muy grande y deberé tomarlo con esa responsabilidad, soy consciente de lo que le puedo dar a Cuz Azul, fue una combinación y creo que se va a dar muy bien. Ya conozco al profe Juan (Reynoso), sé lo que quiere y la intención de juego que tiene, me estoy poniendo a la orden para lo que se viene

"Estoy en duda, trabajando para llegar lo mejor posible al sábado, del último juego del Puebla venía sentido de una lesión, tuve molestias en pretemporada, ya estoy bien y en estos días me dirán si puedo estar el sábado o no", comentó.

Tabó, de 28 años, ha jugado para el Atlas y Puebla en la Liga MX.

"Llego a una institución repleta de jugadores con mucho talento y me ilusiona para ganar el campeonato. Al ver el talento que hay acá me emociona mucho y al ver la gente y calidad humana en esta institución, también

"Tienes que dar el 110 por ciento todos los partidos, no hay un momento en que te puedas relajar o jugar a medias, conozco a mis paisanos y sé que siempre juegan al tope y por eso les ha ido muy bien", comentó.