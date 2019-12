Quiere seguir con ‘Locos’

El paseño Louis ‘Chapa’ Herrera, que el año pasado fue contratado por El Paso Locomotive FC luego de ser detectado en unas visorías, confía en que llegará a un acuerdo con la máquina fronteriza para defender los colores azul y blanco durante una temporada más en el 2020, en el Campeonato de la United Soccer League (USL).

“Aún estamos en proceso de arreglar algunas cosas, pero por el momento se podría decir que sí, pero cien por ciento confirmado aún no”, declaró Herrera en relación a su condición contractual con los ‘Locos’.

Sin embargo, el jugador de 23 años y egresado de Bel Air High School, dejó en claro que quisiera seguir con Locomotive y jugar para su ciudad, especialmente con el equipo que le dio la primera oportunidad de ser profesional.

“Quisiera poder quedarme aquí todo lo que pudiera, pero en el futbol pasan muchas cosas, esperemos que sí me quede aquí”, declaró ‘Chapa’.

Mientras tanto, el mediocampista fronterizo no deja de mantenerse activo físicamente, para lo cual trabaja con un preparador físico que le asignó el equipo.

En relación a su primera temporada como profesional con la Locomotora paseña, Herrera considera que tal vez quedó a deber un poquito, a pesar de que jugó muchos más minutos de los que el propio entrenador Mark Lowry tenía pensados para él.

“Así que por ahí saqué algo positivo, pero siempre hay que seguir trabajando fuerte y tratar de hacer algo mejor para el siguiente año”.

Además consideró que jugar a este nivel, a diferencia del amateur, fue más difícil de lo que imaginó porque se encontró con un futbol muy rápido, muy táctico, con jugadores muy buenos, de mucha experiencia.

-¿Cuál es tu mensaje para quienes le hacen el feo a la USL?

“Para empezar, desde afuera todos somos entrenadores, así es que desde afuera todo se ve muy fácil, pero la liga es una liga muy competitiva, que trae jugadores de todo el mundo, así es que para mí es un honor estar jugando en esta liga, quisiera llegar más lejos si Dios quiere, pero ahorita estamos aquí y el mensaje que les puedo dar es que esta liga es competitiva, es fuerte, no es lo que ellos piensan, pero sí, a seguir trabajando para seguir en este nivel”, declaró.

-¿Qué esperas de ti y del equipo en el 2020?

“Para empezar quisiera ganarme mi puesto, ésa es mi meta número uno, y para el equipo, la meta de todos es ser campeón”.