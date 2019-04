Quiere Santos sacarse la espina

Ciudad de México.- Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, dijo que tienen la espinita clavada por la forma en que perdieron la última final que disputaron en la Copa de Campeones de la Concacaf, y desean ver al cuadro lagunero en un Mundial de Clubes para redondear lo que se ha hecho estos años en la institución.

“Es una misión que no hemos podido cumplir, la última ocasión en el 2013 perdimos la final de una manera muy triste y hasta lamentable contra Monterrey, teníamos una ventaja de dos goles y no ganamos, es una espinita que traemos muy clavada”, explicó.

“Tenemos qué ir avanzando paso a paso, más allá de que en las últimas cuatro jornadas los resultados en la liga no han sido positivos para nosotros”.

El directivo indicó que la prioridad esta semana es sacar un buen resultado de la cancha de Tigres, en el encuentro de ida este miércoles.

“Estamos cerca, somos el mejor posicionado, el que más partidos ganó, el que más goles anotó en el proceso de octavos y cuartos de final, pero eso ya quedó atrás y ahora la ventaja que tenemos es de cerrar la serie en casa, nos enfrentamos a un gran rival y tenemos una gran oportunidad en las manos”, abundó.

Irarragorri comentó que no es la primera vez que se enfrentan a Tigres en semifinales de un certamen y hayan salido victoriosos, por lo que el equipo trabajará en este objetivo.

El presiente de Santos indicó que en la Liga todavía quedan 15 puntos por disputar y confía en que el equipo va a repuntar para meterse a la Liguilla, pues confía plenamente en el trabajo que está realizando el cuerpo técnico que encabeza Salvador Reyes.



Para ‘Tuca’, hay otros grandes

Monterrey, NL.- El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, habló sobre el tema de los equipos grandes en México y dijo que es un debate polémico con opiniones encontradas.

Se publicó un reportaje en el que, según la opinión de analistas y encuesta entre aficionados, sólo América y Chivas han conservado su grandeza, mientras que Pumas y Cruz Azul han dejado de tener protagonismo nacional por falta de campeonatos.

Para Ferretti, cuenta mucho el que los equipos sean de la capital del país, pero señaló que también hay otros clubes que han hecho todo por entrar a este selecto grupo.

“Todos los equipos tienen su historia, y muchas veces es por dónde están, en el Distrito Federal, Cruz Azul ha dejado de ganar los títulos, esto merma un poco y hoy se habla de nosotros, Monterrey, no hay que olvidar a Pachuca, León, Santos, estos equipos diferentes del DF han hecho las cosas bien.

“Entonces, se empieza a mencionar de aquellos que no logran los títulos, son muchos puntos a analizar, yo siempre respeto a todos los rivales, es una polémica bonita. Yo por ejemplo he estado en Chivas, Pumas, dos considerados (grandes), pero bueno, las opiniones son válidas y todos buscan hacer lo mejor, y lo que sí es que éstos cuatro están más en el ojo del huracán”, comentó ‘Tuca’ en Zuazua.