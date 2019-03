Quiere Román fajín mundial

“No me puedo ir sin darme otra oportunidad de buscar la pelea de campeonato del mundo”, afirmó Miguel ‘Mickey’ Román ayer durante el entrenamiento público que se llevó a cabo frente a Catedral, y con el que se puso en marcha la agenda promocional de la función de box que se realizará este sábado 23 en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

El púgil juarense buscará el título Internacional superpluma WBC frente al nicaragüense Ramiro ‘Destructor’ Blanco.

“Le he entregado mucho al boxeo y no me puedo ir sin ser campeón del mundo y sé que lo puedo lograr”, aseguró Román Portillo.

‘Mickey’ señaló que en su combate con Miguel Berchelt subió lesionado y pese a eso le complicó la existencia al ‘Alacrán’, por esa razón tiene la plena confianza que ante Blanco saldrá con el triunfo.

“Mi lesión la voy a dar a conocer después de mi pelea, ahorita no quiero decir qué me pasó, pero ofrezco una disculpa a toda la gente por tomar el riesgo de pelear así”, dijo el boxeador que ostenta una marca de 60 triunfos, 47 de ellos por la vía del cloroformo, 13 derrotas (3 KOs) y cero empates.

Su rival en turno, Ramiro Blanco, tiene un récord de 18 victorias, 10 de ellas antes del límite, cuatro tropiezos y tres empates.

“Vengo bien preparado para dar un buen espectáculo a todos los aficionados mexicanos. Román es un rival muy fuerte que ha tenido varias ‘guerras’ en su trayectoria, pero yo vengo preparado para sacar el triunfo”, declaró a su vez el pugilista nicaragüense.

En la misma velada boxística la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández expondrá la faja Internacional supermosca WBC ante la capitalina Kandy ‘La Rubia’ Sandoval.

La función también contará con la contienda entre el invicto Bryan ‘El Niño’ Flores de Ciudad Juárez y el controversial Nery ‘Pantera’ Saguilán, en la escala de los ligeros.

La agenda promocional continúa este día con la rueda de prensa en el CEMA (Centro Municipal de las Artes), a las 13:00 horas.