Quiere Qatar Mundial de Clubes 2020

Associated Press

Ciudad de México— En Qatar se entusiasman con que el Mundial de Clubes de 2020 sí se concrete, y junto con la Copa Árabe 2021 fortalezca su experiencia rumbo a 2022.

"El Covid fue un desafío muy grande. Estamos siguiendo con nuestras preparaciones y hablando con las Federaciones internacionales para ojalá ver, UEFA que complete su Champions League, los campeonatos de Conmebol y Concacaf, para que puedan venir a Qatar y podamos al menos continuar preparándonos para 2022", dijo el Secretario General del Comité Supremo para la Organización y el Legado de la Copa del Mundo, Hassan Al-Thawadi.

La FIFA aún no define las fechas en las que podría disputarse la competencia.

En 2021 ya tienen asegurada la Copa Árabe, un torneo entre Selecciones de África y Asia y que sustituirá a la pospuesta Copa Mundial de Clubes que por primera vez habría de jugarse con 24 participantes.

Además, Al-Thawadi habló sobre la venta de cerveza, que en el pasado Mundial de Clubes estuvo limitada. Por ejemplo, en los estadios fue imposible encontrar dicho líquido.

"Hay muchas personas que viven en Qatar, que no son qataríes, y que pueden beber algo cuando quieran. El alcohol no van a encontrarlo, por ejemplo, en las tiendas, pero hay algunas tiendas donde lo puedes comprar.

"En la Copa Mundial de Clubes los aficionados de Monterrey han experimentado que en las Fan Zones particulares hay alcohol. Los aficionados no van a poder comprarlo en cualquier tienda, pero hay alcohol en sitios particulares a donde pueden tomarlo. La pregunta de si va a estar o no caro, nosotros vamos a asegurar que no esté caro", comentó Al-Thawadi.

Dijo que cualquier aficionado, y especialmente los mexicanos en 2022, van a descubrir y disfrutar un país que los haga sentir bienvenidos.

"Y a donde puedan beber donde quieran beber", expresó.