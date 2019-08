Quiere Míchel título de Copa MX

Ciudad de México.- Míchel González se aferra de la experiencia americanista para impulsar a los suyos en la Copa MX.

Al técnico de los Pumas le gusta el certamen copero y lo tendrá como objetivo este semestre, pues consideró que, criticado o no, es un título que la afición presume, tal y como lo hizo América el semestre pasado.

“Al final es un trofeo que la gente celebra, me tocó ver el de América, que celebraba, y con razón, el torneo de Copa y nosotros queremos ir lo más lejos posible en este torneo.

“Yo le doy importancia al torneo, al desarrollo de juego, a poder ganar partidos, no es un torneo que me moleste, me parece que le puede dar prestigio al club”, expresó el español.

El estratega aplaudió ver a su equipo sereno después del par de victorias conseguidas en el semestre.

“No hacemos cosas diferentes, estamos contentos y satisfechos, de momento hasta eufóricos, pero lo trasladamos y conducimos de manera que sea una buena manera, sabemos que no siempre va a ser así, pero sabemos que estamos preparados para todo. Mucha humildad, eso no se pierde ni siendo campeón”, concluyó.

Sobre su rival, el Atlético de San Luis, aceptó que en Liga pudo haberse llevado la victoria, por lo que no será fácil su debut hoy en Copa.

“Cambian los dos cuadros pero no cambia la idea, no cambia el trabajo del entrenador rival que ya lo dije, es un trabajo muy convincente.

“Vamos a afrontar ese partido como si fuera una eliminatoria porque nos interesa estar en lo equivalente a la Liguilla y queremos ganarlo sí o sí”, concluyó.