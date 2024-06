Quiere Leo Suárez consolidarse en los Pumas

Ciudad de México.- Leo Suárez quiere consolidarse como titular en Pumas y ser un elemento que le dé solidez a la ofensiva auriazul.

Durante el segundo día de pruebas y exámenes médicos, el argentino señaló que esta vez iniciará de cero el trabajo con la plantilla, lo cual le permitirá mostrarse desde el inicio para tomar ese rol protagónico que buscó desde su llegada al equipo.

"Quiero superarme respecto al torneo pasado, se sabe que llegué un poco tarde, no hice pretemporada y ahora ilusionado porque empiezo de cero con mis compañeros y personalmente por poder darle la máxima alegría a la gente que es la que se merece esto", explicó.

"Esa es mi meta, desde ya me estoy preparando para eso, desde el inicio de esta pretemporada, devolverle a la gente con goles y buenas actuaciones todo el cariño que me dieron desde que llegué. Yo mismo me pongo ese rol de poder ser un jugador importante para el equipo, lo estoy trabajando y quiero ese rol".

Este jueves presentaron pruebas: Jorge Ruvalcaba, Leonardo Suárez, José Luis Caicedo, Rogelio Funes Mori, Ulises Rivas, Robert Ergas, Nathan Silva, Carlos Gutiérrez y Sebastián Venegas.

El equipo viajará el domingo a Cancún para el trabajo de playa, y hasta el momento no han confirmado refuerzos, pues siguen en busca de jugadores que se adapten a las necesidades del técnico Gustavo Lema.

Por otra parte, Lisandro Magallán no estuvo con los universitarios, pues en su país recibió un reconocimiento por trayectoria futbolística y los valores que inculca hacia los jóvenes.

El defensa central fue condecorado como Personalidad Destacada del Deporte, en La Plata, ciudad de la que es originario.