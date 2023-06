Quiere Jaime Lozano una Selección Mexicana protagonista

Houston.- La Selección Mexicana arrancará su participación en la Copa Oro de la mano de Jaime Lozano, un entrenador que intentará formar un combinado tricolor echado para adelante y buscando siempre el arco rival.

"Me gustaría ver a un equipo protagonista, fuerte y eso lo vamos a ir logrando conforme pasen los partidos. El plantel es muy bueno, conozco a muchos de los jugadores, es un plantel fuerte, el compromiso siempre conmigo será dar lo mejor de mí", dijo el DT en conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante Honduras.

"Son pocos días, pero hay que sacar rendimiento, es una Selección y si algo aprendí en este tiempo es que tienes que priorizar los objetivos. A mí me importa generar opciones de gol y que evidentemente el rival no me genere, eso lo tenemos que hacer a partir de ya", agregó.

Jimmy tendrá la oportunidad de su vida al dirigir a la Selección mayor, luego de hacer un buen trabajo en la categoría Sub-23, con la que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Tuve la fortuna de ir a Juegos Olímpicos, de ganar una medalla y eso me valió para hoy ser tomado en cuenta; este reto es precioso para mí, estoy muy agradecido por el recibimiento de jugadores y staff", confesó Lozano.

"Una oportunidad te va llevando a otras, yo no estoy pensando si me quedo más adelante, únicamente estoy pensando en Honduras. Se tiene que ganar desde el inicio y esta oportunidad la vamos a aprovechar".

Lozano dejó ver que en el interior del tricolor el entusiasmo por enmendar el complicado momento está más presente que nunca.

"Yo veo muy bien a los jugadores, los veo contentos, con sed de revancha y hasta con ansiedad porque esto inicie".