Quiere hacer la diferencia

Indianapolis.- Azeez Al Shaair ve el futuro de la NFL de una manera diferente de la mayoría de otros prospectos de Indianapolis, ya que en esta semana se llevará a cabo el combinado de reclutamiento.

No lo impulsa la fama ni la fortuna, ni los lujosos autos o el aparato electrónico más caro y reciente, con toda certeza no está interesado en las posesiones materiales.

Lo que este prometedor y joven apoyador realmente desea es una oportunidad para ayudar a su familia y a aquellos que, al igual que él, han aprendido las lecciones más difíciles de la vida de una manera muy dura.

“A todos nos gustan las historias agradables cuando los tiempos son buenos, pero yo recuerdo, cuando estudiaba el primer año de la preparatoria, haber comido en el pozo de una escalera, vestido con ropa sucia, por lo que siempre se burlaban de mí. Eso es lo que recuerdo”, comentó Al-Shaair durante el combinado anual de reclutamiento de la NFL.

“Quiero ayudar a ese tipo de personas, que son en las que nadie se interesa”.

El día de hoy es uno de los más de 300 jugadores que tratarán de convertir una buena semana en una carrera multimillonaria en dólares.

Sin embargo, el exastro de Florida Atlantic entiende que una carrera profesional no sólo es comprar un boleto de la lotería, es la oportunidad para hacer la diferencia, para ayudar a su familia a recuperar su posición después de pasar los últimos 6½ tratando de adquirir una nueva casa.

La travesía empezó en agosto del 2012, cuando el fuego consumió totalmente la vivienda de Al-Shaair.

En ese momento, él estudiaba el segundo año de la preparatoria y ayudó a sus siete hermanos a escapar del incendio, mientras todo estaba lleno de humo.

Al-Shaair y su familia pasaron los siguientes cuatro meses viviendo con un pariente hasta que el limitado espacio los hizo mudarse a un hotel.

La vida fue dura, el dinero no les alcanzaba y Al-Shaair quiso mantener en secreto su forma de vida.

Sin embargo, una visita del entrenador Charlie Partdridge de Florida Atlantic ayudó a Al-Shaair a ver el mundo a través de otros ojos.

“Fue la primera y persona y el único entrenador colegial al que le conté por lo que estaba pasando”, comentó Al-Shaair.

“Recuerdo haberme reunido con él en el Club Boys & Girls debido a que no podía hacer una visita a mi casa porque yo no tenía en dónde vivir. Fue algo vergonzoso para mí. Pero eso fue lo que me hizo acudir a ese lugar. Logramos tener una gran conexión, aún sigo enviándole mensajes de texto, sólo para saber cómo está y para decirle “Lo quiero mucho, entrenador”. Si él no me hubiera dado una oportunidad, Dios sabe en dónde habría terminado”.

En ese entonces, Al-Shaair era un apoyador que pesaba 175 libras y tenía un gran potencial, y no pasó mucho tiempo para que Partridge se diera cuenta que su inversión empezó a pagar dividendos.

En el 2015, Al-Shaair fue nombrado All-freshman de la Conferencia USA y terminó en el lugar 24 en la Subdivisión de Tazones del Fútbol cuando estudiaba el segundo año universitario.

Aunque fuera del campo, la experiencia universitaria fue un desafío de tiempo completo.