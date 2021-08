¿Quién podría salvar a las Chivas?

Guadalajara— El pobre desempeño de Chivas en este torneo hace que suenen opciones para llegar al banquillo rojiblanco en caso de una destitución de Víctor Manuel Vucetich:

Sangre nueva

La crisis que viven tanto Pumas como Chivas ponen a Jaime Lozano como un candidato para ambos clubes. Arropado por la medalla de bronce conquistada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se ganó el respeto de futbolistas, el Jimmy sería una apuesta para trabajar con el joven plantel del Rebaño.

"Es un líder en toda la extensión de la palabra. No me hizo crecer sólo a mí, muchos jugadores sobresalieron con su ayuda. Creó una familia. Siempre me dejó jugar libre para ir a encarar", comentó Alexis Vega, el "10" rojiblanco.

Un viejo amor

Desde la salida de Matías Almeyda, el protagonismo en Chivas ha quedado de lado. El "Pelado" tomó al Rebaño en ruinas y lo llevó a conquistar 5 títulos. A favor tiene a la afición que suspira por su regreso, pero no terminó del todo bien su relación con Amaury Vergara, además de que tiene contrato con el San José Earthquakes.

"Todos saben el amor que yo le tengo a Chivas, es amor puro, las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas", ha dicho Almeyda anteriormente, cuando lo relacionan con el Rebaño.

Su primera opción

En noviembre de 2019, Ricardo Peláez llegó como director deportivo de las Chivas, que en ese momento tenían a Luis Fernando Tena como su técnico. Las dudas por el "Flaco" hicieron que Peláez buscara otra opción para el banquillo, siendo el uruguayo Diego Alonso su "gallo", aunque no tuvo éxito la operación.

Alonso ya fue campeón en México con Pachuca, además de dirigir al Monterrey y al Inter de Miami en la MLS. Es una opción por su relación con Peláez, al igual que Antonio Mohamed, aunque éste suena más complicado.