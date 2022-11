¿Quién ganará el Mundial? Esto dicen los expertos en apuestas

Next

¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Para obtener una respuesta, puede buscar la opinión de entrenadores, jugadores, expertos o aficionados.

O podría preguntarle a las personas que tienen un gran interés financiero en el resultado: los corredores de apuestas.

Dado que cada equipo ha jugado un partido, el equipo con más probabilidades de ganar la Copa del Mundo este año es, como casi todos los años, Brasil, según los apostadores de todo el mundo. Pero está lejos de ser una cosa segura. Las probabilidades del equipo son de aproximadamente 3 a 1, lo que significa que, en el mejor de los casos, tiene un 25 por ciento de posibilidades de levantar el trofeo en este momento.

También se consideran fuertes contendientes Francia (6 a 1) e Inglaterra y España (ambos 7 a 1). El próximo contendiente principal es, algo sorprendente, Argentina con 8 a 1, a pesar de que perdió su primer partido ante Arabia Saudita. El consenso parece ser que se recuperará contra México y Polonia y llegará a las rondas eliminatorias. Por otro lado, Argentina era originalmente el segundo favorito con 5 a 1, por lo que ciertamente se ha deslizado.

La verdad es que los tiros lejanos no suelen ganar la Copa del Mundo muy a menudo. Oh, a veces llegan sorpresivamente a las semifinales (Corea del Sur en 2002) o incluso a la final (Croacia en 2018), pero simplemente no la ganan.

Entonces, si realmente crees en, digamos, Estados Unidos (150 a 1) o incluso en Costa Rica (hasta 3 mil a 1) después de perder ante España, 7 a 0), podrías recibir una gran recompensa si desafían las probabilidades cuando llegue el momento de la final el 18 de diciembre.

También hay cuotas disponibles para los premios individuales, lo que da una pista de quiénes creen los apostantes y los corredores de apuestas que tendrán un buen desempeño el resto del torneo.

Antes de que comenzara la Copa del Mundo, quién sino Lionel Messi (7 a 1) era el favorito para el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, galardón que ganó hace ocho años. Pero tras el tropiezo de Argentina, se ha resbalado por detrás de Kylian Mbappé de Francia (6 a 1).

Ese premio casi siempre se lo lleva un jugador de un equipo exitoso, pero no necesariamente el ganador. Los dos últimos Balones de Oro fueron para los jugadores del subcampeonato (Luka Modrić de Croacia y Messi), y el ganador anterior, Diego Forlán de Uruguay, solo llegó a la semifinal.

El último partido del jueves sacudió significativamente las apuestas por la Bota de Oro para el máximo goleador del torneo. Richarlíson de Brasil había sido un tiro de 25 a 1 antes de que comenzara el torneo, pero sus dos goles contra Serbia lo han convertido en favorito con 8 a 1. Los otros principales contendientes son Mbappé (9 a 1, con un gol hasta el momento), Olivier Giroud de Francia (11 a 1, dos goles) y Messi (13 a 1, un gol).

Los otros jugadores con dos goles hasta ahora no atraen tanto el interés de los apostadores: Ferran Torres de España (20 a 1), Bukayo Saka de Inglaterra (20 a 1), Enner Valencia de Ecuador (50 a 1) y Mehdi Taremi de Irán (una posibilidad tan remota que pocas casas de apuestas han publicado un precio por él todavía).