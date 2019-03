Queman con agua hirviendo a una árbitra en Argentina

Argentina.- Un nuevo acto de violencia del que es protagonista en el fútbol argentino ha causado reacciones de molestia a nivel internacional.

Una árbitra fue víctima de una dura agresión en un partido de la Liga Sanjuanina.

Jugaban Marquesado y San Juan. El duelo marchaba con 1-0 a favor para el bando local y, tras estar en desacuerdo con varias decisiones del juez de línea de la banda contraria, varios hinchas de las gradas vertieron agua hirviendo sobre la espalda de Rosana Paz, colegiada asistenta del encuentro.

"Faltaban dos minutos para que termine el partido y sentí que me arrojaron un líquido caliente en la espalda. En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Me dijo el médico que era una quemadura grave y tenía que cuidarme", señaló.

No obstante, a pesar del dolor, Paz decidió continuar con el encuentro. "Sea mujer u hombre el que recibe una agresión, este tipo de situación no debe suceder en ningún aspecto. Por esto no voy a bajar los brazos. Voy a seguir. En el fútbol le cuesta mucho a la mujer y no voy a dar el brazo a torcer. Espero volver a ser designada el fin de semana", concluyó en unas declaraciones recogidas por el diario 'Olé'.