Quedan definidos los Cuartos de Champions

Associated Press

Munich, Alemania.- El camino a Lisboa está definido.

Con las victorias del Barcelona y del Bayern Munich, las llaves de los Cuartos de Final de la Champions League ya están listas.

Desde el próximo miércoles, los ocho equipos restantes en la competición se enfrentarán en el Estadio Da Luz, de Lisboa, para conocer a los semifinalistas, y a la postre, el campeón del torneo europeo.

Atalanta vs. París Saint Germain; RB Leipzig vs. Atlético de Madrid; Manchester City vs Olympique de Lyon y el duelo entre blaugranas y bávaros serán los duelos.

El Barcelona eliminó al Nápoles tras vencerlo en el global 4-2, mientras que el Bayern Múnich clasificó a los Cuartos tras golear 7-1 en el global al Chelsea.

El viernes se dieron las sorpresas en Octavos, pues Lyon y Manchester City se impusieron ante Juventus y Real Madrid, respectivamente.

Los franceses avanzaron por el 2-2 global, gracias al gol de visitante; y los ingleses derrotaron 2-1 en casa (4-2 global) a los merengues.