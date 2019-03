Queda México sin fecha preferencial en calendario de Fórmula 1

Ciudad de México.- México perdió el derecho preferencial para conservar su fecha dentro del calendario del Gran Premio de Fórmula 1 para la próxima temporada, pero los organizadores informaron ayer que trabajan con el Gobierno federal para lograr una extensión del contrato por cinco años que expira en noviembre próximo.

Los organizadores del Gran Premio de México tenían hasta el 28 de febrero para firmar una extensión que les garantizaría la permanencia de la misma fecha en el calendario que ha utilizado en los últimos cuatro años, que es el último fin de semana de octubre o primero de noviembre.

Esa fecha, que ahora está vacante, había sido gran parte del éxito del Gran Premio local porque coincide con los festejos por el Día de Muertos, una de las celebraciones más tradicionales del país. Los organizadores insistieron que este contratiempo no implica la cancelación de la competencia.

“La organización del evento ha perdido el derecho preferencial de conservar dicha fecha dentro del campeonato 2020; no obstante las negociaciones tanto con la Fórmula 1 como con las autoridades de nuestro país continúan con el mejor ánimo de buscar alternativas viables para la permanencia de esta competencia en México”, informaron los organizadores en un comunicado.

El Gobierno de México, junto con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), firmó un contrato por cinco años con la Fórmula 1, el cual expira después de la carrera de este año, que se correrá el 27 de octubre.

México albergó la F1 de 1962 a 1970, así como de 1986 a 1992. La trajo de regreso hace cuatro años con un contrato por 413 millones de dólares y cinco años. De ese monto económico, 213 millones de dólares fueron pagados por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y el resto por CIE.

Pero la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre, no estaría dispuesto a aportar más fondos públicos para realizar el Gran Premio a partir de 2020.

López Obrador dijo recientemente que esos recursos serán destinados para la construcción del llamado Tren Maya, un proyecto que busca conectar sitios turísticos en la península oriental de Yucatán, como Cancún y Tulum, con lugares arqueológicos, incluidas las ruinas de Palenque.