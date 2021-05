Queda fuera Muñoz de competencia en Arizona por restricciones Covid

El lanzador chihuahuense Uziel Muñoz no pudo competir el sábado por la noche en el ‘USA Track and Field Throws Festival’ que se llevó a cabo en Tucson, Arizona, debido a que no cumplió con algunos requerimientos de covid-19 que solicitaban los organizadores del evento.

Muñoz, nativo de Nuevo Casas Grandes, recibió hace uno días la primera dosis de la vacuna, pero para esta competencia le solicitaban tener las dos, además de tener una estancia en los Estados Unidos de 10 días previos al de la competencia, requisito que tampoco cumplió.

Juan de Dios Vázquez, entrenador de Uziel, dijo que en la misma pista compitieron sin ningún problema el jueves anterior en el ‘Tucson Elite Throws’, pero cada evento tenía sus propios requisitos.

Según la página web del ‘Tucson Elite Throws’, Uziel Muñoz terminó en el séptimo sitio con un registro de 20.11 metros, pero ahí el lanzador chihuahuense tuvo la oportunidad de competir contra los mejores lanzadores del mundo, como Ryan Crouser, que terminó en primer lugar con 22.60 m, Tom Walsh (21.71) y Nick Ponzio (21.33), entre otros.

La próxima semana hay una competencia en Nayarit, pero el equipo de Uziel todavía no decide si asistirán porque ha sido complicado poder llegar a esa ciudad, y en tres semanas Muñoz deberá tomar parte en el Nacional de Primera Fuerza.