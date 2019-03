¿Qué sucede con el ascenso y descenso en la Liga MX?

Ciudad Juárez— Los Tiburones Rojos de Veracruz perdieron la categoría el pasado fin de semana con la derrota ante León en la jornada 11 del futbol mexicano.

Robert Dante Siboldi, entrenador de los escualos, confirmó que el club pagará la multa de 120 millones de pesos para permanecer en primera división.

¿Pero cuál es el objetivo de pagar una multa y evitar el descenso de un equipo en la Liga MX?

En una entrevista para el programa Jorge Ramos y su Banda, de ESPN Deportes, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó que esta nueva regla, que impone una multa al equipo que desciende para evitar su descenso, tiene como objetivo aumentar el número de equipos en primera división hasta llegar a 20, pues actualmente participan 18.

En el caso de la temporada anterior, Lobos BUAP pagó la multa y permaneció en primera división. Sin embargo, no se pudo consumar ningún ascenso, ya que el club que deportivamente merecía ascender, Cafetaleros de Tapachula, no contaba con la certificación para poder participar en el máximo circuito. Por esa razón no hubo ningún ascenso.

Por lo tanto, si Veracruz paga la multa y si en esta temporada el Atlético San Luis, campeón del Apertura 2018 de la Liga de Ascenso, o cualquier otro equipo con certificación oficial para jugar en el máximo circuito logra conseguir su ascenso deportivamente, en el Apertura 2019 habrá 19 equipos que compitan en la Liga MX.

Esta nueva regla desaparecerá hasta que el futbol mexicano cuente con 20 clubes en primera división. Una vez que haya dicha cantidad de clubes, el ascenso y descenso regresará a su formato habitual y ya no se podrá pagar la multa para seguir en la Liga MX.