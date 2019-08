¿Qué se puede decir de un apodo?

Associated Press



Nueva York— Los momentos memorables y equipos en la historia de la NFL se pueden resumir con una palabra o frase tales como ‘Cortina de Acero’ o ‘Equipo de América’.

Y la NFL nunca se ha visto privada de esos momentos y equipos a través de los años. Aunque una lista de este tipo resultaría interminable, he aquí un vistazo a algunos de los mejores apodos en la NFL, incluyendo jugadores, equipos e incluso estadios.



Apodos de equipos





‘Aints’ —Se refiere a los Santos de Nueva Orleans de la temporada de 1980 cuando se convirtieron en el primer equipo que terminó con una marca de 1-15. Los fans expresaron su repudio portando bolsas de papel sobre sus cabezas en los partidos. Pero el nombre también se refiere en general a las dificultades que el equipo enfrentó por sus primeros 30 años de existencia.

‘Equipo de América’ —Quizás usted los adore o los odie, el Equipo de América son los Vaqueros de Dallas. Y a pesar de no haber ganado un Super Bowl desde la temporada de 1995, su popularidad a nivel nacional no ha menguado.

‘Cortina de Acero’ —Un giro que Pittsburgh le dio a la frase de la Guerra Fría ‘la Cortina de Hierro’ para referirse a la defensa de los Acereros de la década de los setentas, la cual preparó el camino para que el equipo consiguiera cuatro Super Bowls en el transcurso de seis temporadas. Casi todas las dominantes defensas de Pittsburgh desde entonces son honradas con el mismo apodo”.

‘Legión del Boom’ —Un juego de palabras en referencia a la Legion of Doom (Legión de la muerte), un grupo de villanos de DC Comics. Los fuertes equipos defensivos de los Halcones Marinos de la última década ayudaron a ganar el Super Bowl 48 y por poco repiten la hazaña un año después. Sus más prominentes miembros incluyen a Richard Sherman, Earl Thomas, Kam Chancellor, Bobby Wagner y K.J. Wright.

‘Purple People Eaters’ —(Los devoradores morados de personas) La línea defensiva de los Vikingos de Minnesota de finales de la década de los sesentas hasta los setentas. Entre sus miembros se incluyen miembros del Salón de la Fama como Alan Page y Carl Eller, además de Jim Marshall. Si no tuvieran una marca de 0-4 en Super Bowls, el grupo quizás sería más celebrado.

‘El mejor espectáculo en el campo’ —Los Carneros de San Luis conducidos por Kurt Warner, Marshall Faulk e Isaac Bruce durante finales de la década de los noventas y comienzos del siglo XXI. Estos Carneros jugaban en un estadio techado y apilaban yardas y puntos en su camino rumbo a ganar el Super Bowl 34, hasta que fueron detenidos por Nueva Inglaterra dos años después.

‘Hogs’ —(Glotones) La línea ofensiva de Washington compuesta de jugadores de gran tamaño (para los estándares de entonces) durante la primera era de Joe Gibbs como entrenador en la década de los ochentas y comienzos de los noventas, la cual ayudó al equipo a llegar a tres Super Bowls. Algunos fans acudían al Estadio RFK en vestido y con narices de cerdos para honrar a sus Hogs.

‘Los Smurfs’ —Con la ayuda de los Hogs, el grupo de receptores abiertos de Washington –Gary Clark, Alvin Garrett y Charlie Brown– quienes medían menos de seis pies de estatura, también jugaron un importante papel en el éxito del equipo. El nombre hace referencia a la popular serie de caricaturas de los ochentas, los Pitufos.

‘Los Monstruos de Midway’ —La defensa de los Osos de Chicago. El apodo se utilizó por primera vez en la década de los cuarentas, luego fue aplicado al icónico equipo de 1985 conducido por los miembros del Salón de la Fama Richard Dent y Mike Singletary, el cual obtuvo una marca de 12-4 y ganó el título divisional de la NFC del Norte.

‘Sack Exchange de Nueva York’ —La línea defensiva de los Jets de Nueva York a principios de los ochentas, incluyendo a Mark Gastineau, Joe Klecko y Marty Lyons. Pero al igual que todos los equipos de los Jets en los últimos 49 años, este grupo no logró llegar al Super Bowl.



Apodos de jugadores





‘Charlie de Concreto’ Chuck Bednarik —Miembro del Salón de la Fama que jugó como centro y como apoyador para las Águilas. El seis veces seleccionado al All-Pro ejecutó un tacleo con el cual salvó el partido y así preservó el título de la victoria de la NFL de 1960 sobre Green Bay –la única derrota en los playoffs para los Empacadores liderados por Vince Lombardi.

‘El Asesino’ —El corredor defensivo Jack Tatum se dio a conocer por sus fuertes e intimidantes golpes cuando jugaba para los Raiders de Oakland en la década de los setentas, incluyendo un golpe que dejó paralizado al receptor abierto de los Patriotas Darryl Stingley en un partido de pretemporada en 1978.

‘El Bombardero Loco’ —A Daryle Lamonica le fue acuñado su apodo después de haber sido intercambiado de los Bills de Buffalo a Oakland en 1967 y desató un profundo juego por aire con los Raiders por las próximas temporadas. Fue el mariscal de campo en el infame partido ‘Heidi’ en 1968 tras conducir a los Raiders a una victoria de 43 a 32 sobre los Jets. Terminó con más de 19 mil yardas por aire y 164 touchdowns.

‘El Ministro de la Defensa’ —El liniero defensivo de los Empacadores y de las Águilas Reggie White. White se convirtió en un ministro ordenado muchos antes de que terminara su carrera del Salón de la Fama, en la que se incluye haber sido ocho veces seleccionado al All-Pro y dos veces nombrado jugador defensivo del año de la NFL. Terminó con 198 derribos y 33 balones sueltos forzados.

‘Slingin’ Sammy Baugh —Este miembro del Salón de la Fama fue una parte importante del boom de los pases en la NFL a finales de la década de los treintas y comienzos de los cuarentas para Washington. No sólo fue un lanzador, asombrosamente encabezó a la NFL en pases, patadas e intercepciones en 1943. Baugh terminó su carrera con 31 intercepciones y fue elegido para formar parte del equipo del 75to. Aniversario.

‘Megatron’ —El destacado receptor abierto de los Leones Calvin Johnson, quien acumuló más de 700 capturas, 11 mil yardas y 83 touchdowns. El tres veces seleccionado al All-Pro a sus 30 años después de la temporada del 2015 y con una carrera de nueve años. El apodo es el del villano principal de la franquicia ‘Transformers’.

‘Horario Estelar’ —El esquinero miembro del Salón de la Fama y retornador Deion Sanders. Fue uno de los más dominantes esquineros de todos los tiempos. En el punto más álgido de su carrera, Sanders asediaba la mitad del campo, por lo cual los equipos nunca lanzaban el balón cuando él estaba cerca. Aun así se las ingenió para conseguir 53 intercepciones. El seis veces seleccionado al All-Pro también sabía cómo encontrar la zona de anotación con 22 touchdowns en su carrera (nueve intercepciones para anotar, seis en retornos de despeje, tres en retornos de patada, tres en la recepción y uno en un retorno de un balón suelto). Sanders es el único jugador que estuvo en un Super Bowl y una Serie Mundial.