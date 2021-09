Que la vida siga: 'Chicharito' sobre ausencia en el Tri

Ciudad de México— Javier Hernández afirmó que si vuelve a ser llamado a la Selección Nacional lo tomará de buena manera, pero si no, la vida sigue.

El delantero del Galaxy volvió a ser cuestionado sobre su ausencia en el Tricolor, al cual no es convocado desde hace más de dos años.

"Como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Tengo muchísimo tiempo sin ir. Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión.

"Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la Selección es eso, un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga", comentó el "Chicharito".

Hernández regresó a las canchas luego de ser baja durante dos meses y medio por una lesión, y espera aportar ya al Galaxy, donde no se siente más que nadie.

"Soy de los jugadores más humildes. Conozco mi valor, sé que soy un jugador importante, pero como los otros 23 jugadores, tenemos algo único", agregó.