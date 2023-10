Que la paguen los Zorros

Dolidos por la derrota de hace una semana por un punto y luego de lamerse las heridas, los Indios de la UACJ visitan hoy a los Zorros del Cetys Mexicali, en busca de volver a la senda del triunfo tras dos derrotas al hilo en la temporada 2023 de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la Onefa.

El equipo juarense cayó 21-20 el viernes anterior con los Leones de Anáhuac Querétaro y de esa manera dejaron su marca en un partido ganado y tres perdidos, ubicados en el quinto lugar del Grupo Norte, también llamado ‘Francisco Cárdenas’.

“Me siento muy emocionado, muy concentrado, siento que todo mi equipo y yo sabemos a lo que vamos y hay muchas posibilidades de ganar”, declaró el safety de la tribu universitaria, Ángel Eduardo Frayre Soto.

De20 años de edad y estudiante del quinto semestre de Administración de Empresas, Frayre considera que han dejado ir triunfos este año porque pierden la concentración en momentos importantes.

“A veces nos enfocamos en otras cosas que no debemos, y es lo que… un errorcito viene y eso es lo que nos ha afectado en los juegos”.

–¿Cómo ves al rival de este viernes?

“Ahorita por lo que hemos visto su punto débil es la corrida, es lo que nosotros hemos estado viendo, siento que nosotros podemos tener ventaja si inician a correr mucho, somos fuertes para la corrida, pero es un rival fuerte, la verdad como dicen no hay rival pequeño”.

–En lo personal, ¿cómo te has sentido en esta temporada?

“La verdad me he sentido muy bien, es mi segundo año apenas, siento que sí he mejorado mucho comparado a mi primer año y siento que todavía puedo mejorar mucho más”.

Por su parte, el entrenador en jefe Alfredo Martínez, dijo que en esta semana prepararon muy fuerte el scouteo de los Zorros por medio del video, pues los de Mexicali son un equipo fuerte al que ya han enfrentado en años anteriores y tiene jugadores veteranos.

“Es un equipo muy ordenado, tiene su sistema muy establecido y difícilmente muestra muchas variantes en eso, entonces esperamos aprovechar ahí esa circunstancia y los chavos a pesar de la derrota tan dolorosa el viernes pasado en los últimos 30 segundos, están muy motivados porque este juego significa mucho. Si ganamos nos ponemos encima de ellos, o sea, brincamos de un quinto a un cuarto o tercero, dependiendo los otros resultados”, comentó el head coach de los Indios.

–Una vez más les toca jugar fuera, ¿qué tanto les afecta esa situación?

“Somos un equipo que mentalmente jugamos muy bien de visita, nos gusta, o sea, ya es una identidad que tiene nuestro equipo. Sí es desgastante, planeamos una logística, la Universidad nos da el apoyo de tener la logística lo mejor que se pueda, obvio dentro de nuestras posibilidades, para los muchachos. Y nos gustan los juegos de visita en el sentido de que jugamos muy cómodos, no nos amedrenta la gente, el arbitraje; jugar en casa siempre es presión para el rival, y en este caso nos gusta meternos en esa presión, de esa manera mental manejamos los juegos de visita, somos un equipo que juega muy bien de visita”.

Para hoy

Liga Mayor de la Onefa

Conferencia Nacional

Indios UACJ en Zorros Cetys

8:00 pm

Estadio La Madriguera

Mexicali, B.C.

Grupo Francisco Cárdenas

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS

1 Águilas UACH 4 4 0 129 30 99 8

2 Lobos UAdeC 4 4 0 169 62 107 8

3 Potros ITSON 4 3 1 90 96 -6 6

4 Zorros Cetys 4 2 2 82 45 37 4

5 Indios UACJ 4 1 3 85 83 2 2

6 Cimarrones UABC 4 1 3 22 118 -96 2