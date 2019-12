Qué final…

¡La Gran Final del Apertura 2019 de la Liga MX está definida! El futbol mexicano tendrá nuevo campeón y la serie por el título es América vs Monterrey.

La participación de Rayados en el Mundial de Clubes 2019 obligará a que la Final de la Liga MX se juegue entre Navidad y Año Nuevo, con los días 26 y 29 de diciembre como los establecidos, el primer partido en Monterrey y el segundo en el Estadio Azteca.

Águilas y Rayados se han enfrentado en cinco ocasiones en la Liguilla desde 1996, cuando se instauraron las temporadas cortas.

La primera fue en los cuartos de final del Apertura 2009 y las otras en las semifinales del Clausura 2012, Clausura 2013, Apertura 2014 y Clausura 2016. Cabe resaltar que en las llaves del 2013 y 2014, donde las Águilas lograron avanzar, se coronaron, primero de la mano de Miguel Herrera, actual entrenador, y después con Antonio Mohamed, hoy técnico de Rayados.

La última ocasión que los de la Sultana del Norte llegaron a una Final fue en el Apertura 2017, cuando cayeron con Tigres en el Gigante de Acero. En tanto, el cuadro azulcrema la última vez que llegó a esta instancia fue hace un año en el Apertura 2018, logrando al campeonato ante Cruz Azul.



América





Su mejor goleador en el torneo

Henry Martin

Ante las lesiones de hombres como Nicolás Castillo y las altas y bajas de Roger Martínez, el goleador nacido en Mérida fue el hombre que resolvió mucho de los problemas de las Águilas.

8 goles en lo que va del torneo

0 goles en la Liguilla



Rayados

Su mejor goleador en el torneo

Rogelio Funes Mori

El “Mellizo” fue el máximo romperredes de los Rayados en el torneo regular, y aunque no pudo disputar 3 de los 4 partidos de Liguilla, pronto se reencontró con el gol.

11 goles en lo que va del torneo

1 gol en la Liguilla





Fechas y Horarios de la Final del Apertura 2019 de Liga MX



Monterrey vs. América

Final de Ida Jueves 26 de diciembre del 2019

Horario por definir

Estadio BBVA



América vs. Monterrey

Final de Vuelta Domingo 29 de diciembre del 2019

Horario por definir

Estadio Azteca



Antecedentes del América-Monterrey

Apertura 2019

Jornada 1

América 4-2 Monterrey

Estadio Azteca



Dato: Nicolás Castillo marcó doblete para unas Águilas por las que también anotó Mateus Uribe y atajó Agustín Marchesín, ambos ya fuera del equipo.