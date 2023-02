¡Puro corazón!

Ciudad de México.- La mariscal de la Selección Mexicana de Flag Football, Diana Flores, dio el pase más importante de su carrera al convertirse en la estrella del comercial del Super Bowl LVII después de avanzar contracorriente y cumplir sueños en una trayectoria de 17 años donde ha esquivado las barreras de género.

En entrevista con Agencia Reforma la campeona del mundo confiesa cómo fue que se convirtió en la protagonista del comercial que dura un minuto y medio, en el que esquiva a cualquiera que intenta detenerla, así como cuando su papá la llevó a su primer entrenamiento a los 8 años, a partir de entonces, en cada yarda fue sorteando a sus rivales más grandes: el machismo y la misoginia.

PUBLICIDAD

“¿Por qué practicas este deporte que es de niños?”, “no se ve bien una niña practicando este deporte” y “no vas a tener un futuro”, fueron las frases cargadas de machismo que recibió al inicio su carrera en el Flag Football, donde jugó en equipos de niños y con niñas mayores, porque no había una categoría para ella.

Su carácter se forjó en una familia que le recordó desde pequeña lo “poderosa” que era, y esa palabra ha sido clave para su repercusión en el deporte.

“De alguna manera, como niña y adolescente fui encontrando en cada uno de estos comentarios que trataban de alejarme de mi pasión, encontré motivación para demostrar lo contrario. Tener esta certeza de que hay algo más grande, sin saber lo que me esperaba”, expresa.

“Mi trayectoria ha tenido estas barreras de género y yo estoy muy agradecida con esta niña de 8 años que fue creciendo en el tiempo, siempre convencida de hacer lo que le gustaba y seguir a su corazón”.

Y su corazón la llevó lejos: debutó como coordinadora ofensiva de la Conferencia Americana (AFC) en el Pro Bowl NFL 2023 junto a Peyton Manning, entrenador en jefe del equipo, y se convirtió junto a Vanita Krouch en las primeras mujeres en ser parte de este evento. Se colgó la medalla de oro con la Selección Mexicana en el Mundial disputado en Birmingham, Estados Unidos, el año pasado y con este comercial del Super Bowl cobró una mayor proyección mundial.

“Es lindo saber el impacto que ha tenido en México y en el mundo para las niñas y para las mujeres, entonces es un momento importante, definitivamente esto reescribe la historia para la mujer en el deporte y fuera de él también es una historia de representación, unidad y amor”, apunta.

Su misión en la vida es apoyar la libertad de las mujeres.

“Fuera de las canchas es una misión de vida seguir abriendo puertas para la mujer, con certeza no sé qué me depare el destino, pero solo quiero seguir teniendo la sabiduría y las formas para seguir abriendo camino y creo que el futuro es brillante para nuestro deporte, para la mujer en los deportes y fuera del deporte, estoy emocionada por lo que viene por delante”.

¿Le dirías algo a la niña de 8 años que fuiste?

“Gracias por no rendirte nunca, gracias por ponerle pasión y corazón a cada entrenamiento, a cada partido, a cada competencia, gracias por soñar en grande, por no ponerte límites a pesar de lo que toda la gente pudiera decir en su momento.

“Y a todas las niñas y mujeres que lean y vean esto decirles: “Eres poderosa, eres fuerte, eres inteligente, eres capaz de hacer lo que te propongas, dentro y fuera del campo y en cualquier cosa que quieras hacer en la vida no hay barrera que te detengan’”.

Nombre: Diana Flores

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1997

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Edad: 25 años

Estatura: 1.60

Peso: 53 kg

Mariscal de campo y caoitana de la Selección Mexicana de Flag Football

ASÍ LO DIJO

“Nunca imaginé estar donde estoy y que se abrieran todas estas puertas, nunca tuve un ejemplo a seguir en mi deporte a este nivel tan grande, me llena de ilusión saber qué les espera a todas estas niñas y mujeres que vienen detrás sabiendo que esto es posible”

“He recibido mensajes en los que me dicen 'Gracias, no sabía que podía soñar tan grande y hoy estoy feliz de que mi hija pueda tener esta oportunidad de ser exitosa en el deporte que quiera', y son mensajes que me han llegado al corazón”

“Tener la oportunidad de sembrar esta semilla de ilusión y motivación en las mujeres a mí me llena de orgullo y no puedo esperar a ver dónde van a llegar”

“Estamos por ese camino para que el Flag sea un deporte olímpico en Los Ángeles 2028, hoy más que nunca estamos cerca de cumplir ese sueño olímpico”

Diana Flores

QB de la Selección Mexicana de Flag Football