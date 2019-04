Pumas se juega la vida en el Clausura

Ciudad de México.- Con el ánimo por los suelos tras caer en las semifinales de la Copa MX ante un equipo de la División de Ascenso, Pumas no tiene otra opción que ganar mañana de visita a Tigres para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla por el título del torneo Clausura mexicano.

Los universitarios sucumbieron ante los Bravos de Ciudad Juárez por 2-0 y se quedaron con ganas de disputar su primera final de Copa desde la temporada 1974-75, pero eso no fue todo.

Al final del encuentro, su técnico argentino Bruno Marioni se vio involucrado en una pelea con un aficionado en las tribunas del Estadio Olímpico Benito Juárez, y podría ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

“El equipo no jugó la semifinal como la debió jugar con la intención y la actitud de Juárez, que fue el vencedor porque en todo momento mostró que quería pasar a la final y nosotros no lo hicimos”, dijo Marioni, en su primer torneo con los universitarios. “Faltó la actitud y determinación que representan estos colores, Pumas históricamente tiene valores que se han representado de una forma muy diferente a lo que se mostró hoy dentro de la cancha”.

Marioni asumió el puesto a finales de enero en relevo por David Patiño, quien había guiado a Pumas a las últimas dos Liguillas, incluyendo las semifinales del torneo anterior.

Pumas tiene 13 puntos para situarse 14to en la clasificación. Quedan sólo cinco fechas en el calendario regular.

Sólo los ocho mejores equipos avanzan a la Liguilla.

Tigres es la otra cara de la moneda. A media semana arrolló a Santos 3-0 en el choque de ida por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf y en el Clausura marcha en el segundo puesto con sus 26 puntos.