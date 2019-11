Pulido deja su futuro al aire

Guadalajara, Jalisco.- Alan Pulido se consagró campeón de goleo individual en la Liga MX, y dice que evaluará su etapa para continuar o no en las Chivas.

“A mí me queda todavía un año de contrato, pero no sabemos realmente qué va a deparar. La realidad es que en este tipo de momentos se presentan muchísimas oportunidades, y estoy en una etapa de mi vida que hay que considerar cada una de ellas. Siento que ha llegado el momento en el que tengo que devolverle a Chivas todo lo que ha hecho por mí, y vamos a ver qué pasa. Ya me tocará juntarme con la directiva, y ver qué planes tienen para mí, y yo, en lo personal, también juntarme con mi familia”, mencionó Alan Pulido.

En el Apertura 2016, fue contratado por Jorge Vergara, y volvió a la liga local tras su paso en el Viejo Continente, al jugar con el Levadiakos y el Olympiakos de Grecia.

“Estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado Chivas, por todo lo que han hecho por mí para regresar al futbol mexicano. Todo mundo sabe lo que se dio en mi regreso, y lo que se comentó. Gastaron por mí y llega un momento de platicar con la directiva y planear mi futuro, ya sea aquí o en algún otro lado”.