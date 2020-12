Pule su técnica

Cortesía

Enfocado en aumentar fuerza en su brazo derecho y mejorar la técnica en su lanzamiento, el pitcher chihuahuense Mario Pérez Ascencio, quien pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, realizó con éxito el campamento ‘Instructional League’ en Arizona y posteriormente será llamado al ‘spring training’ de las Grandes Ligas.

“En todo este tiempo de contingencia sanitaria no he dejado de estar activo, no paré pese a estar cerrados gimnasios y parques de pelota donde ensayar. Todo eso, al fin de cuentas, me ayudó para recibir muy buenos comentarios de mis coaches en Arizona”, declaró el lanzador chihuahuense.

El ‘Instructional League’ de Arizona se desarrolló del 5 de octubre al 14 de noviembre (regularmente se realiza en septiembre y octubre), y se trata de una liga en la que participan prospectos de las Grandes Ligas, aunque también pueden asistir peloteros experimentados para rehabilitarse de alguna lesión o incrementar sus habilidades, como aprender a jugar en una nueva posición.

Con mucha ilusión, el serpentinero de 18 años firmó con los Cerveceros de Milwaukee en julio de 2018, por lo que vive su segundo año como pelotero prospecto y se mantiene firme para cumplir sus objetivos.

Pérez Ascencio reconoció que las seis semanas que estuvo en ese campamento instruccional de entrenamiento con las sucursales de las Ligas Mayores aprendió mejores técnicas de lanzamientos, incrementó su experiencia y tomó más ‘colmillo’, algo que le sirvió para aterrizar fundamentos con miras a llegar algún día a debutar en las Grandes Ligas con su equipo, Cerveceros.

“Mi objetivo principal a corto plazo es tratar de subir de millas, proceso en el que ya estoy trabajando, por eso me fue de maravilla en este campamento, en el que tuve cinco salidas buenas y sólo dos malas contra peloteros de vasta capacidad y experiencia de Ligas Menores”.

Mario, quien en estos momentos vive en Tijuana, Baja California, confesó que se ha estado cuidando para no enfermarse y estar en óptimas condiciones para cuando reporte en el entrenamiento de verano ahí mismo, en Arizona, el próximo mes de marzo.

“Tengo aquí en Tijuana un entrenador personal que me apoya en los aspectos físicos de resistencia y fuerza, ya que es prioridad seguir trabajando en la mecánica para ver las mejoras y corregir los errores que se sigan presentando, para estar listo para cuando me necesiten”, recalcó el beisbolista.

Ahora el pitcher continuará con su preparación física y mental para llegar con buena forma al ‘spring training’ de las Grandes Ligas en marzo y ser considerado para la temporada 2021 de la ‘Gran Carpa’.

Lo que dijo…

“Me emociona y motiva llegar a Arizona en las mejores condiciones posibles al ‘spring training’ de la organización de Grandes Ligas de los Cerveceros de Milwaukee para marzo del próximo año”

Para saber…

Mario Armando viene de un campamento de concentración de seis semanas denominado ‘Instructional League’, donde los pusieron a prueba con juegos contra varias sucursales en Arizona

Mario Armando Pérez Ascencio

Edad: 18 años

Fecha de Nac.: 18 de abril 2002

Originario de: Chihuahua, Chihuahua

Peso: 83 kg

Estatura: 1.82 m

Disciplina: Beisbol

Posición: Lanzador derecho

Equipo: Cerveceros de Milwaukee