Pule detalles chihuahuense Reyes

Cortesía

Con tan sólo 16 años, la chihuahuense Nataly Reyes es la combinación perfecta entre belleza y deporte de contacto, donde lleva un récord perfecto de 3-0.

La joven artemarcialista se encuentra trabajando a tambor batiente para su compromiso este próximo 6 de marzo en la Ciudad de México, evento de MMA para mujeres, por lo cual se encuentra realizando diversas actividades para recabar fondos para su viaje.

“No cuento con patrocinadores, por lo que realizó diversas actividades para solventar los gastos del viaje, la próxima actividad será la venta de menudo sobre pedido el próximo domingo 28 de febrero, necesitamos buscar recursos para cubrir los gastos que vayan saliendo antes de la competencia”, mencionó Reyes.

La peleadora comentó además que el evento es organizado por la promotora Fearless Woman, la cual se dedica a fomentar el deporte de contacto en mujeres. “Mi apoyo incondicional es mi mamá, que siempre me ayuda en todo, me acompaña y apoya en los gastos, en este viaje ella me acompañará, así como mi entrenador Alonso Hernández”.

La deportista, que entrena en el gimnasio Soldados de Esparta y es guiada por el profesor Mauricio González, menciona que ésta es una gran oportunidad para foguearse dentro del deporte de contacto, no siendo tan seguido por las mujeres.

“Mucha gente me ha dicho que este deporte no es apto para mí, que es muy violento, que me vaya a uno más delicado, me subestiman mucho por el hecho de ser mujer y tener 16 años, pero pasé por muchas actividades como basquetbol, atletismo, ajedrez, danza folclórica, inclusive estuve 5 años en banda de guerra, pero nada me llena tanto como las artes marciales”, agregó.

También menciona que este deporte pone a prueba su disciplina, constancia, resistencia y fuerza. “Aquí el logro sólo depende de ti y sólo de ti, de cuánto esfuerzo le pongas a los entrenamientos, es un deporte muy noble, pero también juega mucho tu mentalidad de cómo tomas el reto de la pelea, si los nervios los conviertes en miedo o adrenalina”.

El compromiso de la chihuahuense será el próximo 6 de marzo en la Ciudad de México, por lo que agradece a medios de comunicación como El Diario, así como a la gente que cree en ella y la apoya en las diferentes actividades que realiza, así como está en busca de patrocinadores para seguir costeando su participación del próximo mes. Si te interesa apoyar a esta joven promesa puedes buscarla en su fanpage Nataly Reyes MMA.

Conózcala…

Nombre: Nataly Reyes

Edad: 16 años

Originaria de: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Disciplina: MMA

Experiencia: +5 Años

Récord: Invicta 3-0