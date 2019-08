PSG listo para mantener dominio

París.- Tras ganar su sexto campeonato francés en siete años la pasada temporada, se espera que Paris Saint-Germain continúe su dominio en la que a veces parece una Liga de un solo equipo.

Para el PSG el requerimiento mínimo sigue siendo el mismo: ganar la Liga francesa. Su máximo objetivo sigue también sin cambios: ganar la Liga de Campeones luego de años de fracasos reiterados.

Con su presupuesto de 500 millones de euros –más de cinco veces el del Lille, que fue segundo la campaña pasada en la Liga–, enormes acuerdos de patrocinio comercial y jugadores de primera, el PSG no tiene rival en una Liga que no es muy competitiva.

En teoría, el equipo de Thomas Tuchel luce más fuerte que la campaña pasada, en la que se coronó a cinco partidos del final pese a una mala racha en la recta final.

En medio de persistentes rumores de que Neymar dejará el club para regresar a Barcelona, el club parisino sigue siendo temible al ataque con Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Ángel di María. También fortaleció su zaga este verano con la adición del defensor Abdou Diallo, del Borussia Dortmund y de la Selección Francesa Sub-21. Las adquisiciones de Idrissa Gueye, Ander Herrera y Pablo Sarabia deben aportar estabilidad y experiencia en el mediocampo.

Sarabia, Herrera y Diallo fueron incluidos en el once titular por Tuchel el fin de semana cuando el PSG selló un séptimo triunfo consecutivo en el Trofeo de Campeones, imponiéndose 2-1 ante Rennes. El PSG resaltó la importancia del triunfo, el 40mo trofeo del club desde su fundación en 1970.

Pero en realidad, el único título que importa realmente en la capital francesa es el de la Liga de Campeones.

El éxito en la máxima competencia europea ha resultado elusivo para PSG, que nunca ha rebasado los cuartos de final desde que los dueños qataríes QSI comenzaron a financiar el club con enormes inversiones hace ocho años.

En las últimas tres campañas, el PSG ha sido eliminado en octavos de final, desperdiciando dos veces amplias ventajas en el partido de ida.