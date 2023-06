Prueba superada

Cinco alumnos de la academia Wu Dian sumaron nueve medallas en el II Nacional de Kung Fu–Wushu Sanda, que se llevó a cabo recientemente en Tepetlaoxtoc, Estado de México, y de esa manera contribuyeron para que la Selección de Chihuahua terminara en el segundo lugar de esta competencia.

“El sistema que nosotros hacemos es kung fu tradicional y hace poquito regresaron los muchachos del selectivo nacional de wushu, obtuvimos muy buenos lugares; todos los muchachos que tenemos ahorita son entre principiantes e intermedios, sin embargo los logros que tuvieron son muy significativos ya que les da preparación para futuros encuentros y los deja muy bien preparados”, dijo Óscar Alejandro Carrillo, instructor (shifu) de la citada academia.

“Regresamos con nueve medallas, conseguidas por cinco participantes. Ahora lo que sigue es un torneo nacional abierto en agosto”, agregó Carrillo.

“Para mí es bien significativo, igual para los papás, yo creo que obtener un logro en una competencia es muy significativo, sin embargo más que la medalla lo que enseñamos aquí es el buen sentido del arte marcial. Si ellos tienen un buen sentido del arte marcial, lo entienden y lo van capturando, creo que las medallas llegan solas, ya nada más van ellos a recogerlas”, compartió Carrillo.

“El kung fu es una disciplina que te puede ayudar a concentrarte… kung fu significa hacer las cosas bien y es mucha disciplina por eso decidí entrenar”, dijo Liam Camacho, de ocho años de edad, y ganador de medalla de oro en formas y que empezó a practicar esta disciplina en enero de 2022.

“Yo practiqué formas sin nada, pero como yo no traigo arma no pude practicar arma, tampoco combate porque el combate era el combate tradicional de kung fu, que se llama sanda, y nuestro maestro nos dijo que no íbamos a competir en combate porque ese combate es muy cansado y muy pesado”, señaló Liam, quien también practica la natación con el equipo Tiburones Negros.

Azuela Ximena Banuelos Villela, de nueve años de edad, también ganó medalla de oro en formas en esta competencia.

“Las formas depende de como sean, porque algunas son difíciles y algunas son fáciles, pero la verdad es que están todas fáciles”, dijo Azul, quien tiene apenas un año en el kung fu y gusta de saltar la cuerda, hacer las formas y los minijuegos, así como lo que les ponen en clase.

De nueve años, Paulo Jared Cordero Notario se trajo dos medallas de oro, en forma y arma.

“Me gusta más forma porque el arma se me hace complicado porque tengo que tener mucho peso en los brazos”, dijo el pequeño artemarcialista.

–¿Por qué practicas este deporte?

“Nomás, se me hizo divertido, tengo como dos años y medio aquí”, respondió Jared y añadió que antes de entrenar kung fu jugaba beisbol.

Conózcalos

Nombre: Azul Ximena Banuelos Villela

Fecha de nac.: 14 de marzo de 2014

Lugar de nac.: Cd Juárez

Edad: 9 años

Estatura: 1.36 m

Peso: 32 kg

Nombre: Paulo Jared Cordero Notario

Fecha de nac.: 22 de mayo de 2014

Lugar de nac.: Tlalnepantla de Baz, Edo. de México

Edad: 9 años

Estatura: 1.25 m

Peso: 27 kg

Nombre: Liam Andree Camacho González

Fecha de nac.: 14 de octubre de 2014

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 8 años

Estatura: 1.20 m

Peso: 24 kg