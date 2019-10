Prueba de verdad

Camino a ‘Tokio 2020’ las selecciones Sub-22 de México y Argentina se enfrentan hoy a las 18:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez, en el primero de dos juegos amistosos entre ellas en suelo azteca.

Este mismo choque se dará el martes 15 en el estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo.

Entre sus filas el Tri tiene al jugador de los Bravos de Juárez Joaquín Esquivel.

“Contento de saber que voy a disputar aquí en casa un partido con la selección en contra de un rival como Argentina, que tiene mucha historia. Espero que la afición responda y nos pueda acompañar, ya que para nosotros es un juego muy importante, que nos sirve mucho como grupo”, comentó el jugador de la escuadra fronteriza.

Ayer, en una conferencia de prensa ofrecida en El Paso, Texas, el entrenador Jaime Lozano elogió al zacatecano Esquivel y destacó que es un jugador con un gran proceso, que ha estado en todas las categorías de selecciones infantiles, juveniles y al que le tiene mucha confianza.

“En su momento pude hablar con él cuando desaparece o desciende Lobos y llega a un equipo con una gran estructura, con unas ganas impresionantes de trascender, de hacer las cosas bien, de darle mucha alegría a su gente. Esquivel seguro va a estar, porque así ha estado en el proceso desde que estoy yo. Es un jugador muy profesional, que es un jugador con muchísima calidad y sin duda con ganas de seguir mejorando y seguir trascendiendo”, apuntó.

El timonel resaltó la relevancia de enfrentar en dos ocasiones a un oponente como Argentina que tiene muchos jugadores en el extranjero.

“Invitar a toda la gente, porque es un bonito partido, es gente toda que juega en Primera División, ellos tienen jugadores en Europa, nosotros por el momento no tanto, pero esperemos en un futuro inmediato puedan estar también jugadores mexicanos allá”, externó.

En tanto, Esquivel destacó el significado que las ciudades sede de estos partidos tienen para ély su carrera.

“Juárez y Pachuca son dos plazas a las que le tengo mucho cariño y respeto, ya que en una me formaron como jugador; ahí comencé desde la categoría Sub-15, además de que allá debuté. Aquí, en los minutos que he tenido, la afición me ha recibido de excelente manera”, dijo.

Este año México y Argentina se enfrentaron en los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’. El Tri se llevó el triunfo por 2-1 en la fase de grupos.



Pisa Tri césped del ‘Coloso de El Chamizal’

Ante la mirada y supervisión del entrenador Jaime Lozano, la Selección Nacional Mexicana Sub-22 entrenó y reconoció ayer por la tarde la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

Durante los 15 minutos que se le permitió a los medios de comunicación estar presente en la práctica, el conjunto tricolor realizó ejercicios de estiramiento y con balón.

Posteriormente, ya sin cámaras de televisión y fotográficas, el equipo azteca comenzó a planear la estrategia que utilizará para medirse hoy a la escuadra sudamericana.

Al parejo, cada uno de los 26 jugadores convocados, obedeció las indicaciones del preparador físico, mientras a la distancia el técnico mexicano observaba a sus dirigidos.

Entre los mexicanos que sí están con el grupo que hoy se presenta en la frontera se encuentran Sebastián Jurado, Ismael Govea, Alejandro Mayorga, Francisco Venegas, así como el juarense Carlos Vargas.

En la media cancha de este grupo destacan Marcel Ruiz, Fernando Beltrán y Jairo Torres, mientras que al ataque están J.J Godínez, Eduardo Aguirre, Paolo Yrizar y Alexis Vega.