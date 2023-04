Prueba de fuego para ‘El Niño Maravilla’

Una verdadera prueba de fuego tendrá hoy el boxeador juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores cuando se mida al neoyorquino Shinard Bunch por el título USBA avalado por la Federación Internacional de Boxeo.

El pleito, en el que Flores pone en juego su invicto acumulado en 24 peleas, se llevará a cabo en el Cache Creek Casino Resort de Brooks, California, y será televisado por ESPN Knockout a toda Hispanoamérica y por Showtime en los Estados Unidos.

A pesar de lo complicado que luce su rival en turno, Bryan Flores llega motivado a este combate, no solamente por su récord sin derrotas y su buena preparación, sino también por el hecho de estelarizar una primera cartelera en la Unión Americana.

“Todo lo que he logrado hasta ahora para mí es como un sueño, pues siempre me imaginaba peleando contra los mejores en Estados Unidos, he trabajado fuerte por estar aquí y voy a seguir haciéndolo para que se convierta en realidad mi sueño, quiero seguir triunfando y el compromiso de este viernes es de vital importancia”, declaró el púgil juarense, de 26 años de edad, a través de las redes sociales de la empresa Promociones del Pueblo.

Para Flores Favela ésta será por ahora la pelea más importante en su carrera, por eso dedicó bastante tiempo en su preparación, algo que no es extraño para él, pues desde los 11 años, cuando fue seleccionado nacional, está acostumbrado a largas concentraciones.

Enfrente tendrá a un Shinard Bunch que presenta una hoja de servicios con 20 triunfos, una derrota y un empate. Del total de victorias, 16 han sido por la vía del nocaut, por lo que algunos analistas consideran que el récord invicto del juarense corre serio peligro.

“Flores sigue invicto porque nunca ha enfrentado a un rival como yo, con pegada, nivel y un físico privilegiado para la división, este viernes conocerá la derrota”, declaró por su parte Bunch.

Originario de Queens, Nueva York, y de 23 años de edad, Bunch sufrió la única derrota en su carrera el 10 de agosto de 2019 ante Paul Kroll, en el Liacouras Center de Filadelfia, en lo que fue su tercer pleito en el boxeo de paga.

Para hoy

‘The New Generation’

Campeonato superligero USBA FIB

Bryan Flores vs Shinard Bunch

Cache Creek Casino Resort

Brooks, California

9:00 pm

TV: Showtime (Estados Unidos), ESPN Knockout (Hispanoamérica)

Frente a frente

Nombre: Bryan Flores

Fecha de nac.: 19 de julio de 1996

Lugar de nac.: Ciudad Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.73 m

División: Superligero

Récord: 23-0-1, 13 KOs

Nombre: Shinard Bunch

Fecha de nac.: 24 de abril de 1999

Lugar de nac.: Queens, Nueva York

Edad: 23 años

Estatura: 1.78 m

División: Superligero

Récord: 20-1-1, 16 KOs, 1 No Contest