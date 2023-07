Prueba de fuego

Ciudad de México.- Casi un mes después, México reaparecerá en el mismo escenario de Las Vegas donde tuvo una mala actuación. Lo hará con el mismo elenco de actores, pero con un director distinto. Juntos buscarán cambiar los abucheos por aplausos.

El pasado 15 de junio, el Tri perdió 3-0 ante Estados Unidos por las semifinales de la Liga de Naciones y se fue entre abucheos de los hinchas presentes en el estadio Allegiant de Las Vegas, donde esta noche el equipo enfrentará a Jamaica por el pase a la final de la Copa Oro.

PUBLICIDAD

Esa derrota ante los estadounidenses colmó la paciencia de los dirigentes con el entrenador argentino Diego Cocca, quien luego de sólo siete partidos fue cesado y su lugar fue ocupado por Jaime Lozano, quien arribó con etiqueta de interino.

Lozano, quien con 10 de los actuales jugadores de la Selección logró la medalla de bronce en Tokio 2020, tomó el cargo el 18 de junio y hasta ahora tiene tres triunfos y una derrota en la Copa Oro utilizando la lista de jugadores elegida por Cocca.

“De lo que vi el primer día de entrenamiento a lo que somos hoy ha sido extraordinario (el cambio), no es que hayan estado mal antes, pero cuando los resultados no te acompañan no es fácil tener un grupo unido”, dijo Lozano. “Pero no todo es mérito de nosotros, es algo que los jugadores han logrado por ellos mismos”.

El primer cambio implementado por Lozano fue el de sistema. Cocca pasó su corto tiempo en el banquillo buscando jugar con línea de cinco atrás y el ‘Jimmy’ regresó al 4-3-3 que fue la formación usada por el argentino Gerardo Martino por cuatro años.

“Si tiro el tiempo atrás de la primera vez que estuve con ellos a lo que somos ahora no tenemos nada que ver con lo que somos hoy”, agregó el estratega.

Entre otros cambios, Lozano bajó la carga en los entrenamientos. Puso fin a las dobles sesiones diarias con Cocca, ha dado días libres luego de los partidos y ahora, de regreso en Las Vegas, no hospedó al equipo alejadamente como hizo el entrenador anterior y eligió algo más cercano para que los jugadores puedan salir a disfrutar la ciudad.

“Después del partido es el día que el jugador está más cansado y descansar la cabeza y liberarla sirve mucho”, dijo el entrenador sobre los días sin entrenamientos. “Hay que saber elegir bien esos momentos”.

Con Lozano, México derrotó a Honduras y Haití, luego perdió con Qatar, y en cuartos de final sufrió, pero derrotó a Costa Rica.

Aunque el funcionamiento ha mejorado respecto a lo mostrado con Cocca, el equipo aún padece por falta de pegada, por poca generación ofensiva de sus volantes y atrás sus centrales se han visto muy vulnerables en transición y en pelota detenida.

Lozano ha sido poco específico en las áreas de oportunidad de trabajo antes de enfrentar a Jamaica, un equipo que en el papel representa el reto más complejo al que se ha enfrentado México en esta Copa Oro.

Los jamaiquinos tienen un equipo con 14 jugadores en ligas europeas, incluyendo a Michail Antonio (West Ham), Bobby Reid (Fullham), Demarai Grey (Everton) y Leon Bailey (Aston Villa).

El equipo caribeño ya eliminó a México en las semifinales de la Copa Oro 2017 y en sus dos recientes enfrentamientos en Liga de Naciones el resultado fue un empate de 1-1 en Kingston y de 2-2 en el Estadio Azteca, apenas en marzo pasado.

“No creo que exista odio hacia la Selección”, dijo Lozano sobre los abucheos. “Creo que a veces los aficionados están algo condicionados por lo que leen en los medios, pero nosotros estamos para darles alegrías y esperamos darles más”.

Para hoy

Jamaica vs México

Estadio Allegiant de Las Vegas

8 p.m.

Televisa, TUDN, TV Azteca

Últimos resultados

México 2-2 Jamaica (Liga de Naciones)

Jamaica 1-1 México (Liga de Naciones)

Jamaica 1-2 México (Eliminatoria mundialista)

México 2-1 Jamaica (Eliminatoria mundialista)

México 0-1 Jamaica (Copa Oro)

México 0-0 Jamaica (Copa Oro)

México 2-0 Jamaica (Copa América)

Para saber

El equipo caribeño ya eliminó a México en las semifinales de la Copa Oro 2017 y en sus dos recientes enfrentamientos en Liga de Naciones el resultado fue un empate de 1-1 en Kingston y de 2-2 en el Estadio Azteca, apenas en marzo pasado