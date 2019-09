Protestan atletas contra penalizaciones por embarazo

Doha, Qatar.- Durante décadas, el mensaje a las mujeres en el atletismo fue claro: quedas embarazada, pierdes dinero de patrocinio comercial.

Una rebelión encabezada por algunas de las mejores corredoras en el mundo –Allyson Felix, Kara Goucher y Alysia Montaño– está ayudando a cambiar eso.

Dos meses después de que las jugadoras de la Selección de futbol de Estados Unidos demandaron paga igual en la Copa del Mundo, las mujeres de pista y campo llegan al campeonato mundial en Doha, habiendo encontrado su punto de apoyo en otra batalla importante: retener plena paga de sus acuerdos de patrocinio tras resultar embarazadas.

“Es el poder del colectivo”, dijo Felix en una entrevista con The Associated Press. “Alysia hablando. Kara hablando. El equipo de futbol de mujeres. Es un momento tan crucial ahora en el deporte femenino y estamos viendo cambios”.

La seis veces campeona olímpica y 11 veces campeona mundial tuvo una bebé en noviembre y competirá en el relevo femenil en Doha, donde tendrá un nuevo patrocinador, Athleta, tras años con Nike.

Nike respondió a las protestas también, cuando en mayo anunció que no aplicaría reducciones de paga relacionadas con rendimiento a deportistas embarazadas por un período consecutivo de 12 meses. Y el mes pasado, extendió el período a 18 meses –comenzando ocho meses antes de la fecha esperada de nacimiento– y prometió incluir lenguaje específico sobre embarazo en sus contratos para reforzar la política.

“Nosotros reconocemos que podemos hacer más para que la industria deportiva evolucione para apoyar a las mujeres deportistas”, dijo Nike en una declaración.

Las luchas por los derechos de las mujeres en el futbol y el atletismo han tenido trayectorias diferentes y se han centrado en asuntos distintos, pero las dos han estado en curso durante años antes de alcanzar su punto máximo este verano.

Las jugadoras de la Selección de futbol de Estados Unidos, encabezadas por la estrella Megan Rapinoe, llevaron su pelea por paga igual a la palestra durante su marcha hacia el cetro de la Copa del Mundo en Francia.

En el eje está la diferencia en las estructuras de pago entre las selecciones femenil y varonil de Estados Unidos, que durante décadas ha dejado a las mujeres ganando menos por partido.

El equipo de mujeres presentó en marzo una demanda por discriminación y tras su victoria en el Mundial, ha aumentado el impulso para examinar la brecha de paga, incluyendo una propuesta de ley en el Congreso que garantizaría paga igual para los deportistas que representen a Estados Unidos en competencias globales.

El atletismo no ha tenido que afrontar los mismos problemas, en parte porque hombres y mujeres compiten al mismo tiempo y en el mismo escenario, por lo que nunca ha existido un método preciso para medir concurrencia y audiencia de un género sobre el otro.

Las mujeres han producido talento y estrellas como los hombres: Felix, Sanya Richards-Ross, Marion Jones, Jackie Joyner-Kersee, etcétera. La Federación Estadounidense de Atletismo estableció un sistema de paga que se basa en los méritos y la paga es igual para hombres y mujeres.