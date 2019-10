Prospera Hyde con los Texanos

Houston.- Carlos Hyde impuso un récord de temporada de 116 yardas en acarreos con un touchdown esta semana al ir contra su antiguo equipo, y los Texanos de Houston se aprovecharon de la porosa defensa de Kansas City para acumular hasta 192 yardas por tierra en su victoria de 31-24.

Hyde tuvo un gran día con su más reciente participación de la temporada, la cual le ha ayudado a Houston a asimilar la pérdida de Lamar Miller, quien sufrió una lesión en la rodilla, misma que le puso fin a su temporada en un partido de pretemporada. Hyde califica en el lugar 10 en la NFL con 426 yardas en acarreos y ya ha anotado tres touchdowns en esta temporada.

Hyde es uno de dos corredores que los Texanos adquirieron en intercambios que se concretaron en agosto, después de haber conseguido a Duke Johnson de Cleveland a comienzos del mes tras la liberación de D’Oma Foreman.

El domingo fue el quinto partido en la carrera de Hyde en el que acumula hasta 100 yardas, y el primero desde que corrió para 124 yardas contra Seattle en la segunda semana de la temporada del 2017.

“Corre con toda su fuerza”, dijo el entrenador Bill O’Brien. “Es un buen tipo. Ha aprendido muy bien, es un buen compañero de equipo, muy fuerte… él sabe lo que tiene que hacer. Quiere hacer las cosas bien, eso es muy importante para él”.

Hyde jugó para Cleveland y para Jacksonville la temporada pasada antes de que los Jaguares lo despidieran en marzo. Fue luego escogido por Kansas City durante la temporada baja, pero nunca participó en un partido con los Jefes después de que fuera intercambiado con Houston el 31 de agosto.

Hyde, quien fue un seleccionado de segunda ronda en el 2014, corrió para un récord de carrera de 988 yardas para los 49ers en el 2016 y acumuló 938 yardas en el acarreo en el 2017 antes de sumar tan sólo 571 yardas por tierra el año pasado con los Cafés y los Jaguares.

Tras no haberse mostrado tan productivo como le hubiera gustado, luego que tuvo que cambiar de equipo varias veces la temporada pasada, se siente agradecido de haber encontrado un nuevo hogar en Houston y ha recibido esta oportunidad con los brazos abiertos.

“Ellos simplemente me dejan ser como soy, me dejan jugar a mi estilo, me dejan demostrarles lo mejor de mí” dijo. “Pero no sólo deben enfocarse en mí… hay muchos otros jugadores en este equipo que pueden ser una amenaza y que pueden tomar el control del partido en cualquier momento. No sólo se enfoquen en mí, yo sólo salgo al campo a jugar, jugar libremente y ser yo mismo”.