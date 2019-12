Prospecto a fondo

El beisbol y el negocio familiar, al igual que convivir con sus seres queridos, son las prioridades que el pelotero juarense y prospecto de Grandes Ligas Efraín Contreras mantiene para forjar su futuro.

Trabajar en una funeraria para algunas personas podría parecer algo exótico o tenebroso, pero para el lanzador que pertenece a la organización de los Padres de San Diego es un blasón que fortalece la unidad en su familia y es parte de su patrimonio.

El serpentinero platicó a fondo con El Diario acerca de sus objetivos y algunos aspectos personales como sus gustos, pasatiempos y parte de su experiencia en el ‘rey de los deportes’.



1. ¿Por qué practicar beisbol?

“Mi papá, mi abuelo y mi hermano practicaban beisbol y pues yo los miraba, me gustó. Mi familia tenía un equipo de beisbol y ahí fui aprendiendo poco a poco, después me metieron a la Liga Niños Héroes, empecé con Titanes y después con Castores”.



2. ¿Cuál otro deporte te hubiera gustado practicar?

“El futbol americano. Me gusta lo agresivo que es, me gusta verlos cómo juegan, rápidos, agresivos. Si no existiera el beisbol me iría al futbol americano”.



3. ¿Quién es tu ídolo deportivo?

“Roberto Osuna, pitcher mexicano de los Astros de Houston. Tiene buenos pitcheos, me gusta cómo lanza y hace buen trabajo”.



4. ¿Qué sentiste cuando te convertiste en prospecto de Ligas Mayores?

“Se acabó el juego, me fui para el hotel, en Yucatán y me fue bien ese día. Andaba contento, hasta puse música en el hotel y ahí estábamos todos mis compañeros y yo. Íbamos a ir a cenar y me hablan al hotel los scouts de San Diego, entré a su cuarto, me dijo su nombre y me dijo ‘felicidades’, que ya pertenecía a los Padres de San Diego”.



5. ¿Cómo tomó la noticia tu familia?

“Los desperté porque me dijeron a las tres de la mañana que llegué al hotel. Mi papá pensó algo malo, ‘¿qué pasó?’ o algo así. Le dije, ‘papá, te tengo una noticia, pertenezco a los Padres de San Diego, me acaban de firmar’ y casi gritó de la alegría. Me dijo ‘felicidades, sigue trabajando duro, por lo que tanto has luchado ahora lo lograste’”.



6. ¿Cómo es el escenario para un beisbolista mexicano?

“Si te va bien la gente te aplaude, la afición te pide fotos y autógrafos, te echan porras, que es lo que uno necesita cuando está uno sólo, sin familia. Todo está tranquilo y normal, no hay discriminación ni nada, todo está bien”.



7. ¿Batallaste con el idioma?

“Un poquito sí. Después en Phoenix me dieron clases de inglés y ahí fui aprendiendo poco a poco”.



8. ¿Pasatiempo favorito?

“Estar en el negocio con la familia, en la funeraria. Toda mi familia trabaja ahí, vengo para acá y primero lo primero, entrenar beisbol en la mañana, me baño y me voy a trabajar a ayudar a mis papás en lo que sea en la funeraria”.



9. ¿Cómo es trabajar en una funeraria?

“Normal, simplemente no tener miedo es lo único que se necesita. Todo es tranquilo, todo es normal. Mi hermano y otro técnico visten los cadáveres, yo hago de todo un poco, en lo que me pongan tengo que ayudarles”.



10. ¿Cuál es tu comida favorita?

“Los tacos. Allá en Estados Unidos no hay tacos y siempre que llego aquí voy por tacos al pastor, de buche y de bistec. Allá lo único que hay mexicano son los burritos, pero la tortilla no les ayuda nada”.



11. ¿Te gustaría estudiar?

“Sí, me gustaría hacer una carrera de médico forense, ya que es más o menos parecido a lo que se hace en la funeraria, para ayudar a mis padres”.



12. ¿Lugar preferido de Ciudad Juárez o El Paso?

“Siempre me gusta estar en la funeraria San Martín, me gusta estar ahí todo el día y ayudar a mi familia. Terminamos el trabajo y ya me voy a Gran Patio, a Las Misiones a caminar”.



13. ¿Qué tipo de música te gusta?

“Me gustan los corridos y el reguetón. Pero siempre que me toca pitchar me ponen la canción de ‘Andamos en el ruedo’ de Ulises Cháidez”.



14. ¿Cuál es tu peor defecto?

“Fuera del terreno de juego, mi vocabulario. Es algo que me gustaría mejorar por mi personalidad, soy un figura pública y creo que eso me afectaría”.



15. ¿Tu mejor virtud?

“Cuando tengo casa llena me gusta retar al bateador. ‘O te poncho, o me la sacas o no sé’, pero me gusta estar en esa situación porque es cuando mis pensamientos, mis emociones se suben al mil y ahí es cuando yo sé hacer mi trabajo”.



16. ¿Qué te motiva a competir en el beisbol?

“Me motiva mucho que estemos unidos todos mis compañeros y no que cada quien esté por lo suyo, que todos estemos unidos para seguir adelante, esto es como dice la canción, andamos en el ruedo, uno nunca sabe si te suben, si te corren”.



17. ¿Qué es lo más difícil de ser beisbolista?

“Estar mucho tiempo lejos de la familia. También estar comiendo mucho en la calle, no poder hacer una buena dieta porque hoy te toca jugar aquí y mañana te toca jugar a tres horas de diferencia y si compras mandado para tres o cuatro días se te puede echar a perder”.



18. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser beisbolista?

“Cuando mis papás me ven en la televisión, creo que eso es una gran emoción para mí, cuando ellos me están apoyando desde aquí de Juárez”.



19. ¿Qué es San Diego para ti?

Es una ciudad muy bonita, pero muy cara para vivir. Pero es el equipo que me tocó y la verdad no me quejo, es muy buen equipo”.



20. ¿Qué significa Ciudad Juárez para ti?

“Es mi pueblo, mi ciudad, donde nací y donde crecí”.



21. ¿Qué opinas de los Indios de Juárez?

“A mí nunca me ha gustado hablar de las personas, menos de mis compañeros y amigos beisbolistas, pero creo que falta un poquito más de gente juarense, que no traigan mucha gente foránea porque uno anda en esto, uno sabe qué es lo que pasa y creo que la gente de afuera viene nada más por lo suyo, por el dinero, no dan el 100 y no dan todo por el campeonato. Prefiero morir en la tierra, pero con gente de Juárez”.



22. ¿Te gustaría jugar con los Indios?

“Claro que sí, representar a mi ciudad con corazón claro que sí, para dar todo por la camisa, por la jersey”.



23. ¿Cuál es tu peor experiencia en el beisbol?

“Una vez que estaba pichando me dieron una línea y no alcancé a quitarme y me tuvieron que sacar urgentemente a revisarme en la espalda, por un golpe en la costilla, duré una semana sin jugar”.



24. ¿Algún mensaje para los niños o jóvenes que buscan su sueño como deportistas?

“Nunca quitar los pies sobre la tierra y que sigan sus pasos, sus futuros, que nunca dejen de luchar por lo que siempre han querido, que siempre sus papás los apoyen y echarle ganas, cuentan conmigo para lo que necesiten, muchos pueden lograr lo que yo he logrado”.



25. ¿Cuál es tu mayor sueño?

“Mi sueño deportivo es ser jugador de Grandes Ligas y ser parte del Salón de la Fama, y personal es ayudar a mi familia, como siempre lo he hecho”.