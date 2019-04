Propinan barrida

Cincinnati—Freddy Peralta lanzó pelota de dos hits al cubrir ocho innings, mientras que Manny Piña remolcó una carrera con el único hit de Milwaukee ante Luis Castillo el miércoles, para llevar a los Cerveceros a la victoria 1-0 y completar la barrida de tres juegos ante los Rojos de Cincinnati.

Los campeones de la División Central de la Liga Nacional quedaron con marca de 6-1, dos juegos mejor que su arranque el año pasado, cuando empataron el récord de la franquicia con 96 victorias. Cinco de las victorias han sido por sola una carrera.

El dominicano Peralta (1-0) apenas pudo lanzar tres innings el viernes, en la única derrota de los Cerveceros, ante los Cardenales, pero dominó a los Rojos en la salida más larga de su carrera. El venezolano Eugenio Suárez conectó un sencillo en el segundo, y Peralta retiró a los siguientes 20 bateadores antes que Curt Casali dio un sencillo en el octavo.

Peralta permitió que solo dos corredores se embasaran, ponchó a 11 y tiró 100 lanzamientos, retirando a los Rojos exclusivamente con ponches o elevados, ningún rodado.

El sencillo remolcador del venezolano Piña en el segundo inning fue el único hit de Milwaukee ante el dominicano Castillo (0-1), quien concedió cuatro boletos y ponchó a nueve en siete episodios. Un boleto y un balk facilitaron la carrera.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar de 2-0, una anotada; Manny Piña de 4-1, una impulsada; y Orlando Arcia de 2-0.

Por los Rojos, el venezolano Eugenio Suárez de 4-1.





Diamondbacks 8, Padres 5

San Diego—Zack Greinke sacudió dos cuadrangulares, su mejor marca personal, y ponchó a 10 en seis innings para recuperarse de una mala actuación en la primera jornada del campeonato, y los Diamondbacks de Arizona superaron el martes 8-5 a los Padres de San Diego en un juego que incluyó una inusual interferencia de bateador de Manny Machado.

Salvo por los dos vuelacercas que admitió ante Hunter Renfroe, Greinke (1-1) se llevó la victoria con una actuación estelar. Estuvo respaldado por jonrones de Ryan Murphy, del dominicano Ketel Marte y de Christian Walker. Wil Myers también la sacó del parque para San Diego.

Machado fue sancionado en el sexto episodio tras dejar caer su bate cerca de Murphy cuando el cátcher de los Diamondbacks intentaba atrapar un elevado de out al campocorto, una polémica decisión que derivó en la expulsión del manager de los Padres, Andy Green.

Machado pudo haber rozado al receptor cuando salía de la caja y miraba a la bola, mientras Murphy corría para atrapar el pop up a unos 10 pies de la línea de la primera base. Mientras corría, Machado tiró su bate cerca de los pies de Murphy, aunque no le tocó ni obstaculizó su camino. El cátcher no capturó la pelota, pero el umpire del plato Bill Welke marcó la interferencia y decretó la expulsión de Machado.

El izquierdo Eric Lauer (1-1) cargó con la derrota luego de conceder nueve hits y cuatro carreras en cinco entradas en la lomita. El cerrador de Arizona, Greg Holland, sacó su segundo salvamento con una labor de un episodio.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Eduardo Escobar de 5-0; Wilmer Flores de 4-2, con una anotada; David Peralta de 5-3. El dominicano Ketel Marte de 5-2, con una anotada y una remolcada.

Por los Padres, los dominicanos Franchy Cordero de 4-1; Fernando Tatis Jr de 4-1; Francisco Mejía de 4-2; Manuel Margot de 2-1, con una anotada; Franmil Reyes de 1-0.





Filis 8, Nacionales 2

Washington—Las gotas de lluvia y los abucheos no dejaron de caer sobre Bryce Harper durante buena parte del juego. Pero con un jonrón y un lanzamiento enfático del bate, el astro coronó su memorable regreso a Washington.

Harper conectó un largo cuadrangular para su tercer imparable, y los Filis de Filadelfia vencieron el martes 8-2 a los Nacionales, con lo que consiguieron el mejor arranque de la franquicia en más de un siglo.

El dominicano Maikel Franco bateó también un vuelacerca para los Filis, el único equipo invicto en el béisbol con marca de 4-0. Sólo habían hecho eso en 1915 y 1897.

Harper dejó Washington luego de jugar 927 partidos con los Nacionales durante siete años, que incluyeron seis participaciones en el Juego de Estrellas y el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015. Escuchó lo que los Nacionales tenían para ofrecer, y firmó en febrero un contrato por 13 años y 330 millones de dólares con Filadelfia, su rival de división.

Con Filadelfia, Harper no ha perdido tiempo para responder a la inversión. Tiene tres jonrones y cinco producidas en cuatro encuentros, junto a un promedio de bateo de.429. El martes totalizó tres impulsadas.

Increpado por el público en cada turno al bate, Harper pegó un tablazo, como diciendo a los fanáticos: ``tomen eso”. La pelota viajó a 458 pies (139.5 metros) en el octavo inning ante Jeremy Hellickson.

Mientras la esférica se elevaba hacia el segundo piso en el jardín derecho, Harper lanzó su bate y recorrió las bases con evidente gozo antes de celebrar con sus nuevos compañeros en el dugout visitante.

“Es la emoción del juego. Eso es. De eso se trata”, indicó Harper al explicar su alarde de arrojar el bate para que describiera un giro.

Y con ello, reconoció que se sintió bien al conectar su cuadrangular ante su equipo anterior.

“Yo estaba muy encendido y emocionado”, relató. “Traté de regresar con mis compañeros lo más pronto posible para dar muchos apretones de manos”.

Zach Eflin (1-0) ponchó a nueve y toleró tres hits a lo largo de cinco episodios en blanco. Superó a Max Scherzer (0-2), quien aceptó una carrera limpia en cinco capítulos, y ponchó a nueve.

El encuentro comenzó con una demora de 41 minutos por la lluvia. Y en cuanto se anunció la alineación de Filadelfia, quedó claro que Harper no era bienvenido en su antigua casa.

Muchos de los 35 mil 920 fanáticos lo abuchearon ruidosamente cuando se mencionó su nombre, cuando una pantalla mostró sus mejores momentos con los Nacionales y cuando intervino de cualquier forma en el juego.

“Escuché los abucheos”, reconoció Harper. “Para mí, eso es parte del deporte”.

Un grupo de espectadores portó camisetas con letras que formaban en inglés la palabra “traidor”.

“Escuchar los abucheos en el primer turno me recordó que tengo a 45 mil personas en Filadelfia que me alientan”, dijo Harper.

Por los Filis, los dominicanos Jean Segura de 5-3 con dos anotadas y tres remolcadas, y Franco de 2-2 con dos anotadas y una producida. Los venezolanos Odúbel Herrera de 5-3 con dos anotadas, y César Hernández de 5-1.

Por los Nacionales, los dominicanos Wilmer Difo de 3-1 con una anotada, Juan Soto de 4-0, y Víctor Robles de 3-0. El brasileño Yan Gomes de 4-1.