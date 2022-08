Pronostican nocaut

Entre dimes y diretes, el juarense Miguel ‘Mickey’ Román y el nicaragüense Marcio Soza pronosticaron que ganarán por la vía del nocaut en la pelea que sostendrán este sábado en la Plaza de la Mexicanidad y en la que estará en juego el Campeonato Internacional de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

En la función, presentada por Promociones del Pueblo, la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández va contra la uruguaya Gabriela ‘La Gaby’ Bouvier por el cinturón internacional gallo del CMB.

Román declaró que llega en muy buenas condiciones a este pleito, pues se preparó incluso para aguantar 15 rounds, por lo que espera noquear y demostrar que todavía está para las ‘grandes ligas’. Por su parte, Marcio aseguró que la afición verá una muy buena pelea porque él también viene bien preparado, seguro y con mentalidad positiva.

Después, el nicaragüense dijo estar enterado del posible retiro del Mickey si es que pierde este combate y espera poder ayudarlo en esa decisión.

“Primeramente Dios todo salga bien, y sí, él ya está por retirarse dice que si pierde, pero que le eche ganas como dicen en México, y si le puedo adelantar el boleto pues sería bueno”, comentó el centroamericano.

La respuesta del ‘Mickey’ no se hizo esperar, aclaró que no pelea por dinero y consideró que su rival no es pieza para él.

“Estoy aquí por amor a mi trabajo, estoy muy bien de dinero, me encuentro muy bien, no estoy por dinero, estoy porque me gusta mi trabajo que hago y no me pienso retirar, si él me piensa ganar tal vez me retiro, pero no creo que, la verdad, seas pieza para mí”.

“Claro, soy demasiada pieza, soy hasta mucho más alto que él y ahí nos vamos a tallar arriba del ring y no se va a hablar más nada y que gane el mejor”, replicó Soza.

Román volvió a tomar la palabra y dejó en claro que se ha preparado como en sus mejores tiempos.

“Espero y vengas bien a ayudarme porque yo la verdad he hecho una preparación muy cabrona, la verdad, me metí a fondo, muy a fondo, ya tenía tiempo sin prepararme tan chingón como hoy, vengo por todo, vengo a demostrar que hay ‘Mickey’ para rato y para las grandes ligas. Estamos bien, esperando el día de mañana para ganarle a la báscula y pues yo les prometo de mi parte, no sé cómo chingados le haga, pero les prometo un nocaut”.

Por su parte, ‘La Bonita’ Fernández mencionó que Bouvier es el tipo de rival que necesita en su carrera para volver a colocarse en los primeros planos del boxeo de paga, mientras que ‘La Gaby’ dijo sentirse bien y esperando la ceremonia de pesaje, que es la primera pelea que deberá sostener.

“Y bueno, me siento muy contenta de poder hacer este combate con ella porque es una boxeadora que estamos en igualdad de condiciones, así que va a ser una pelea muy buena para las dos, puede ganar ella como puedo ganar yo, pero yo vengo muy bien preparada para llevarme el título a Uruguay”, declaró Bouvier.

En esta función se presentará el pleito entre el sinaloense Karim ‘Traviesito’ Arce, que tiene una experiencia de 25 peleas en el terreno profesional (23-1-1), y el juarense Ariel ‘Apachito’ Moreno, que apenas suma cuatro pleitos en el boxeo de paga, con cuatro victorias.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Box de Ciudad Juárez aclaró que no hay impedimento para que estos boxeadores estén frente a frente a pesar de la clara diferencia en cuanto a experiencia se refiere.

“En el récord sí hay diferencia, sin embargo, en la calidad técnica y en la pegada y en la condición física no hay diferencia, cualquiera puede ganar arriba del ring. Esa diferencia no se va a notar. La última pelea del ‘Apachito’ profesional pues sí nos sorprendió, es un peleador fuerte, con pegada y con muy buena condición física. Desde luego como comisión de box vamos a estar muy al pendiente también para estar cuidando la integridad física, no nada más del ‘Apachito’ sino de todos los peleadores”, dijo Pacheco.

TOME NOTA…

Miguel ‘Mickey’ Román vs Marcio ‘El Toro’ Soza

Boxeo profesional

División: Superpluma

Diana Fernández vs Gabriela Bouvier

Boxeo profesional

Peso supermosca

Título Internacional del CMB en disputa

Fecha: Sábado 27 de agosto

Lugar: Plaza de la Mexicanidad

Hora: 6:00 pm

TV: Space (canal de paga)

Miguel Román

Apodo: ‘Mickey’

Edad: 36 años

Fecha de nac.: 14 de noviembre de 1985

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Estatura: 1.65 m

Peso: 58 kg

División: Superpluma

Marcio Soza

Apodo: ‘El Toro’

Edad: 31 años

Fecha de nac.: 11 de diciembre de 1990

Lugar de nac.: Ocotal, Nicaragua

Peso: 59 kg

División: Pluma

Diana Laura Fernández Ortiz

Apodo: ‘La Bonita’

Edad: 27 años

Fecha de nac.: 27 de septiembre 1994

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Disciplina: Boxeo

Récord: 25-4-0 (4 KOs)

Gabriela Analia Bouvier Velázquez

Apodo: ‘La Gaby’

Edad: 30 años

Fecha de nac.: 27 de noviembre de 1991

Lugar de nac.: Aigua, Uruguay

Estatura: 1.63 m

Peso: 53 kg

Disciplina: Boxeo

Récord: 15-11-1