Pronostica nocaut

El veterano boxeador juarense Miguel ‘Mickey’ Román espera una pelea dramática, tal vez hasta con nocaut incluido para cualquier lado, cuando el próximo viernes 8 de marzo se mida al japonés Takuya Watanabe en la cartelera boxística que presentará Latin KO Promotions en asociación con Cancún Boxing y Boxing Time, en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

A pesar de tener tanta lona recorrido, con un total de 81 combates en el terreno profesional, esta será apenas la segunda ocasión que ‘Mickey’ esté frente a frente con un boxeador japonés.

Román, que va por el nocaut número 50, sabe que Watanabe será un rival complicado que le costará sudor, sangre y muy probablemente hasta lágrimas poder derrotarlos y bajar así del cuadrilátero con la mano en alto.

En su único enfrentamiento con un japonés, el púgil juarense de 38 años de edad cayó con el ex campeón mundial Takashi Miura en 2017, en pleito que se llevó a cabo en California. Desde entonces, ‘El Mickey’ ha esperado el momento de tomar revancha contra un paisano de Miura y la oportunidad se le presenta ante Watanabe, que es considerado un peleador todo terreno, que tiene 40 victorias, 20 por la vía rápida, 12 derrotas y dos empates. Además, ha salido victorioso en países como Corea del Sur, China, Hong Kong y Tailandia.

“Los japoneses son guerreros, igual que los mexicanos, no se dan por vencidos a la primera, así que seguramente será una pelea sangrienta, donde habrá caídas y muchos golpes, ya saben que a mí se me descompuso la reversa y siempre vamos para adelante buscando dar espectáculo, no pierdan detalle porque puede haber un nocaut dramático para cualquier lado”, declaró ‘El Mickey’ Román.

La cartelera es encabezada por el choque de noqueadores entre el invicto juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores y el congolés Marios ‘The Machine’ Matamba. Además, en pleito femenil, la fronteriza Diana ‘La Bonita’ Fernández se medirá a la argentina Soledad ‘La Playboy’ Frías.